Reus bombası

Bordo-Mavililer, yıldız futbolcu Marco Reus'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bild'de yer alan haberde Reus'un önünde ciddi olarak değerlendirdiği ABD ve Türkiye olmak üzere iki seçenek bulunduğu belirtildi.

ABD'ye gitmesi halinde 7-8 milyon Euro civarında bir maaş kazanacağı belirtilen Reus'un Türkiye'yi seçmesi halinde Dortmund'taki evinden çok uzaklaşmayacağı ifade edildi. Ayrıca bu transferde eski takım arkadaşı Thomas Meunier ve Abdullah Avcı'ya yakınlığıyla bilinen Nuri Şahin'in, Reus'un Trabzonspor'u seçmesinde rol oynayabileceği de ifade ediliyor.