SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Di Maria sıkıntısı

Portekiz basını, Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Arjantinli yıldızla ilgili “Rosario ve Beşiktaş’ın tekliflerine rağmen Benfica ile sözleşme yenilemesi daha kuvvetli” iddiasında bulundu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
Di Maria sıkıntısı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın 1 yıllık resmi teklif yaptığı ve cevap beklediği Arjantinli kanat oyuncusu Angel di Maria ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Abola'da yer alan haberde 36 yaşındaki yıldızla ilgili, "Rosario Central ve Beşiktaş'ın tekliflerine rağmen Angel di Maria'nın Benfica ile sözleşme yenilemesi daha kuvvetli" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş'a ve futbola başladığı kulüp olan Rosario Central transferle ilgili kararını Copa America sonrası vereceğini ileten Di Maria'nın geçen sezon formasını giydiği Benfica ile yola devam etmeyeceği de merak konusu. Kartal'ın Benfica'nın da devreye girdiği 36 yaşındaki kanat oyuncusu için nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezonu Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcu forma giydiği 48 maçta 17 gol, 15 asistle oynadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ kampı! Başkan Erdoğan liderliğinde genel istişare ve değerlendirme: Hangi konular masada?
Milyonlara zam haftası: Taban maaş ne olur? Refah payı var mı? Kim, ne kadar alacak?
SON DAKİKA HABERLERİ | İzmir Torbalı’da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
Fransa’daki kritik seçimin ilk turunda aşırı sağ zafer kazandı | İkinci tur 7 Temmuz’da! Fransız basını değerlendirdi: Macron’un saltanatının sonu geldi
Kayseri’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Halk provokasyona geçit vermedi! Kayseri Valisi açıkladı: Devlet gereğini sonuna kadar yapacak
Bursa’da anız yangını! Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçramıştı | Kontrol altına alındı
Sadece TAKVİM’de! Sıcak havalarda bunu sakın yapmayın I Uzmanından sağlık uyarısı: Diyabet ve tansiyon hastaları....
CHP’li Gökhan Günaydın iptal olan uçak seferi üzerinden imam hatiplilere nefret kustu! AK Parti Milletvekili Varank’tan sert tepki
Yağlı müşterim gelecek diye ahtapot vermediği kişi Rus milyarder Roman Abromoviç çıktı! Mekan sahibi şoka girdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan futbol dersi! Yarışmacı ’forvet’i bilemedi joker kullandı! İzleyiciler ekran başında çıldırdı
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
Ünlü şarkıcı Hadise’den Eurovision itirafı: Zorbalıkla karşılaştım...
İspanyollar EURO 2024’te doludizgin devam ediyor! İspanya Gürcistan’ı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi... İşte atılan goller
İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy ‘Gazze’de bitmesi gereken bir işgal var’ deyip Tel Aviv’in yüzüne vurdu: Dünyanın en gaddar rejimi
İngilizlerden EURO 2024’te Bellingham’ın muhteşem rövaşatasıyla geri dönüş: İngiltere Slovakya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte atılan goller...
SON DAKİKA