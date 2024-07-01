Di Maria sıkıntısı

Beşiktaş'ın 1 yıllık resmi teklif yaptığı ve cevap beklediği Arjantinli kanat oyuncusu Angel di Maria ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Abola'da yer alan haberde 36 yaşındaki yıldızla ilgili, "Rosario Central ve Beşiktaş'ın tekliflerine rağmen Angel di Maria'nın Benfica ile sözleşme yenilemesi daha kuvvetli" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş'a ve futbola başladığı kulüp olan Rosario Central transferle ilgili kararını Copa America sonrası vereceğini ileten Di Maria'nın geçen sezon formasını giydiği Benfica ile yola devam etmeyeceği de merak konusu. Kartal'ın Benfica'nın da devreye girdiği 36 yaşındaki kanat oyuncusu için nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezonu Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcu forma giydiği 48 maçta 17 gol, 15 asistle oynadı.

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