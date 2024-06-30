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Veliefendi’de büyük gün! 22 safkan büyük ödülü kazanmak için yarışacak

98. Gazi Koşusu bugün saat 17.15’te başlayacak. 22 safkan büyük ödülü kazanmak için yarışacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Veliefendi’de büyük gün! 22 safkan büyük ödülü kazanmak için yarışacak

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi bugün İstanbul'da koşulacak. Koşunun startı Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. 1996 yılında Bold Pilot, Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.

ŞAMPİYON 25 MİLYON KAZANACAK
Yarışı kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak. At sahibi primi ile birlikte 20 milyon 967 bin liralık bir ikramiye alacak. At sahibi, tayın yetiricisinin alacağı ödül ile birlikte bu rakam 24 milyon 848 bin liraya ulaşacak.

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