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Sosyal desteklere memur zammı

Temmuz’da belli olacak memurların zam oranı pek çok sosyal destek ödemesine de yansıyacak. Yaşlıların, engellilerin, evde yakınlarına bakanların ve ailelerin alacağı ödemeler artacak...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Sosyal desteklere memur zammı

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Milyonların geliri Temmuz ayıyla birlikte artacak. Memurların, kamu işçilerinin ve emeklilerin maaşları zamlanırken; memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerine yansıyacak. Temmuz'da memurlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılırken, yüzde 25.81 olan ilk 6 aylık enflasyon tahminine göre artış yüzde 20.34'ü bulacak. Bu oran sosyal destek ödemelerine de şöyle yansıyacak:

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira verilirken; bu tutar memur artışı yüzde 20.34 çıkarsa 4 bin 217 liraya yükselecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin tutarı da tahmin gerçekleşirse 9 bin 156 liraya gelecek.

ENGELLİ AYLIĞI: Memur zammı yüzde 20.34 olursa yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 366 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 50 liraya çıkacak.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 366 liraya yükselecek.

HASTA YARDIMLARI: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da yüzde 20.34 artış tahminine göre 9 bin 156 liraya ulaşacak.

AİLELERE SED DESTEĞİ: Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Artış yüzde 20.34 olursa okul öncesi çocuk için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 349 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 523 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 958 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 828 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 349 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liradan 3 bin 479 liraya yükselecek.

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