Sosyal desteklere memur zammı

Milyonların geliri Temmuz ayıyla birlikte artacak. Memurların, kamu işçilerinin ve emeklilerin maaşları zamlanırken; memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerine yansıyacak. Temmuz'da memurlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılırken, yüzde 25.81 olan ilk 6 aylık enflasyon tahminine göre artış yüzde 20.34'ü bulacak. Bu oran sosyal destek ödemelerine de şöyle yansıyacak:

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira verilirken; bu tutar memur artışı yüzde 20.34 çıkarsa 4 bin 217 liraya yükselecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin tutarı da tahmin gerçekleşirse 9 bin 156 liraya gelecek.

ENGELLİ AYLIĞI: Memur zammı yüzde 20.34 olursa yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 366 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 50 liraya çıkacak.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 366 liraya yükselecek.

HASTA YARDIMLARI: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da yüzde 20.34 artış tahminine göre 9 bin 156 liraya ulaşacak.

AİLELERE SED DESTEĞİ: Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Artış yüzde 20.34 olursa okul öncesi çocuk için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 349 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 523 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 958 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 828 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 349 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liradan 3 bin 479 liraya yükselecek.

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