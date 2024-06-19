Lindelöf iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin, Manchester United forması giyen İsveçli defans oyuncusu Victor Lindelöf ile ilgilendiğini öne sürdü.

Sky'da yer alan habere göre, Sarı- Lacivertli takımın, İsveçli savunma oyuncusu konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken, Manchester United'ın da 29 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

2017'den bu yana Manchester United forması giyen Lindelöf, İngiliz ekibiyle çıktığı 259 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli stopere güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.