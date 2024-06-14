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Emekli zammına 2 formül

Temmuz zammı için son viraja girilirken, gözler bu artışın yanı sıra verilecek ek zam kararına çevrildi. Bu kapsamda refah payı ve taban aylık artışı formülleri gündemde. Peki ek zamlar nasıl uygulanabilecek? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Emekli zammına 2 formül

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Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. 3 Temmuz'da belli olacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına yansıtılacak artışı, memur emeklilerinin de yüzde 10'luk zamlarına eklenecek farkı ortaya koyacak. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı yüzde 22.72, memur emeklilerininki ise TÜFE farkıyla birlikte yüzde 17.38'e ulaştı. Haziran ayı enflasyon tahminleri de Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25, memur emeklilerinde yüzde 20 seviyelerinde gerçekleşeceğini gösteriyor.

ZAMLAR EŞİTLENİR Mİ?
Tabii bununla birlikte aynı tarihlerde ek iyileştirme konusu da netleşecek. Refah payı ve taban aylık artışı formülleri masaya yatırılacak. Bu yılın başında her iki formül de uygulanmış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklileriyle eşitlenmişti. Taban aylık da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı. Temmuz'da da eğer ek iyileştirme kararı alınırsa bu formüllerden biri ya da ikisi birden hayata geçirilebilecek.

Refah payı iki türlü uygulanabilecek. Memur emeklilerinin Temmuz zammı refah payı ile SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabileceği gibi, tüm emeklilere refah payı eklenerek zam oranları yükseltilebilecek. Yani ya memur emeklilerinin zam oranı yaklaşık 5 puanlık refah payı ile yüzde 25 seviyelerine çıkarılabilecek ya da tüm emeklilere refah payı verilerek zam oranı yüzde 25'in üzerine taşınabilecek. Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı yüzde 30'da eşitlenirse, memur emeklilerine yaklaşık 10, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 puan refah payı yansıtılmış olacak.

Taban aylık artışı konusunda da farklı tahminler bulunuyor. Eğer taban aylıkta artış kararı alınırsa, enflasyon verileri burada en önemli kriter olacak. 6 aylık enflasyon yansıtılırsa taban aylık yüzde 25 civarında artışla 12 bin 500 lira seviyelerine ulaşacak. Yüzde 38 olan yıl sonu enflasyon tahmininin yansıtılması halinde de emeklilerin taban aylığı 13 bin 800 liraya ulaşacak. En düşük emekli aylığının halen 17 bin 2 lira olan asgari ücretle eşitlenmesi talepleri de bulunuyor.

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