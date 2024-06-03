Yunus’a Buruk vetosu

Galatasaray'ın şarta bağlı opsiyonla Leicester City'e kiraladığı ancak İngiliz ekibinin ekibinin opsiyonu kullanmaması nedeniyle takıma geri dönen Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Nantes'ın Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çaldığı ve 23 yaşındaki yıldız için Cimbom'a 7 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yıldız futbolcuyu yeni sezonda değerlendirmek istemesi gerekçesiyle yapılan teklifin kabul edilmediği öğrenildi. İngiliz ekibiyle ChampionChip'te 33 maça çıkan Yunus 2 gol, 4 asiste imza attı.

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