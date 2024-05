Fırtına’da gündem Okay: Orta sahaya takviye için düğmeye basıldı

Gelecek sezon için Trabzon'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

OKAY'A YEŞİL IŞIK

Agresif, daha baskılı bir orta saha isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın Okay Yokuşlu ve Can Bozdoğan önerilerine sıcak baktığı belirlendi. 2018'de Trabzonspor'dan 6 milyon Euro bedelle Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, Avrupa'da başarılı bir performans sergiledi. A Milli Takım aday kadrosuna da davet edilen 30 yaşındaki oyuncunun West Bromwich ile kontratı 1 yıl sonra sona erecek.

Okay Yokuşlu'nun menajeriyle önümüzdeki günlerde transferin gerçekleşme ihtimali üzerine bir görüşme yapılması bekleniyor. 1.91 boyundaki futbolcu, bu sezon görev aldığı 48 karşılaşmada 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Ön libero, merkez orta saha ve stoper oynayabilen Okay, milli takım formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 1 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.