İlk hüsran

Trabzonspor daha önce 2 Türkiye Kupa'sı ve 3 Süper Kupa'yı Olimpiyat Stadı'nda bu kez umduğunu bulamadı. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavililer, dün de yeni bir kupa zaferi daha yaşamak için Olimpiyat Stadı'na çıktı. Avcı'nın ekibi, rakibine 3-2'lik skor ile kaybederek ilk kez Olimpiyat Stadı'nda bir finali kaybetmiş oldu. Trabzonspor; 5 Mayıs 2010'da Gençlerbirliği'ni 4-0, Süper Kupa'da 7 Ağustos 2010'da Bursaspor'u 3-0, 29 Temmuz 2020'de Alanyaspor'u kupa finalinde 2-0, 27 Ocak 2012'de tekrar Süper Kupa'da Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek bu kupaları kazanmayı başarmıştı.

FİNALLERİ OYNAMAK ZORDUR

Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Abdullah Avcı, finali kaybettikleri için üzüntülü olduklarını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, "Rakibe temaslı, yönlendirmeli bir oyun oynayamadık. Geriye yaslanmadık, rakip geriye yasladı. Oyunun ilk yarısına giremedik. Finalleri oynamak zordur. İlk yarı hem zihinsel hem fiziksel oyundan uzaktık. İlk yarısı onlar ikinci yarısı bizim oynadığımız bir maçtı" açıklamasını yaptı.

SAVUNMA HATTI KALECİYİ ÇILDIRTTI

Karadeniz ekibinin kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında adeta çıldırdı. Savunma hattındaki futbolcuları rakip oyuncuların sık sık şut atması nedeniyle uyaran Çakır, 3 gole mani olamadı.

UĞURCAN'DAN AYRILIK SİNYALİ

Karadeniz ekibinin kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçı sonrası ayrılık sinyali verdi. Çakır, "Ben olurum olmam, Trabzonspor daha çok kupalar kaldıracaktır. Kupayı finalde kaybetmek çok kötü bir his. Gerekli agresifliği gösteremedik. Üzgünüz." dedi.

KAFAMIZI KALDIRIP ÖNÜMÜZE BAKALIM

Trabzonspor'un genç oyuncularından Umut Güneş, Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi. Güneş, "Doğru kelimeleri bulmak çok zor. Kupayı kazanmayı çok istemiştik. Son anda gol attık ama golü yedik. Kafamızı kaldırıp, önümüzde bakmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.