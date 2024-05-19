Koca ’çınar’ yıkıldı

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Ümit Erdim ve Seda Erdim, 2018 yılında kızları Ses'e, 2022'de ise ikinci kızlarına kavuşmuştu. Bir süre önce de sosyal medyasında radikal bir adım atan Seda Erdim soyadını değiştirip 'Seda Çınar' yapınca gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin boşandığı dedikoduları gündemde yer almıştı. Yaşanan bu gelişmelerden hemen sonra ünlü çift, önceki gün iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yaptı.

NİSAN'DA BOŞANMIŞLAR

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Ümit Erdim sosyal medya hesabında, "Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır" ifadelerini kullandı.