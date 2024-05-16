Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz

Son dönemde gündeme gelen tüm hadiseyi takip ediyoruz. Kanun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hesabını soruyoruz. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek isteyenler boş durmuyorlar.



Cumhur İttifakı surlarında delik açmaya çalışıyorlar. Yenikapı ruhunu baltamak isteyenler var! Daha önce de bunlarla karşılaştık. Ama ittifak olarak omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz.

FETÖVARİ KUMPAS

Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Polis, örgütün 2 numarası Serdar Sertçelik'i M7 koduyla gizli tanık yaptı. Elektronik kelepçeli Sertçelik firardayken polis şefi Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınladı. Gizli tanığın ifadesinde önemli isimlere yer verilmek istendiği kayıtlara yansıdı. Demircan'ın Sertçelik'e, "MHP ile ilgili de patlat geç" dediği anlaşıldı. Skandal üzerine üç polis müdürü açığa alındı. Öte yandan aralarında siyasiler, gazeteciler, bürokratlar, bakan yardımcıları, bakan yakınları ve milletvekillerin de olduğu 280 kişinin tüm gizli bilgilerinin takip edildiği, emniyette sorgulamalarının yapıldığı anlaşıldı.

UĞUR DÜNDAR İDDİASI

Bu arada Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Nisan'da yapılan ilk duruşmada sanıklardan Muhammet Kaplan'ın, "Gözümün önünde yan odada kuran çarpsın Başkomser İbrahim, Serdar Sertçelik'i Uğur Dündar ile telefonda görüştürdü" dediği ortaya çıktı. Ancak Dündar, bu ifadeyi kesin bir dille yalanladı.

2. GİZLİ TANIK: KOD ADI Ü-5

Kumpasta ikinci gizli tanığın olduğu bildirildi. Kod adı Ü-5 olan kişiden zorla ifade alındığı öğrenildi. Bunun üzerine tanığın, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunduğu belirlendi.

280 KİŞİYİ TAKİBE ALMIŞLAR 17/25 ARALIK DENEMESİ YAPMIŞLAR

Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in açığa alınmasına rağmen önceki gün resmi aracı kullandığı görüldü.