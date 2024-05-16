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Çizmeyi asamadı

Isparta’da düşen ve bilim adamlarının da öldüğü uçağın sahibi Yavuz Çizmeci, 17 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:01
Çizmeyi asamadı

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Isparta'da 2007'de düşen Atlasjet uçağında CERN süreciyle ilgili önemli çalışmaları olan Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık'ın da aralarında olduğu bilim adamlarıyla birlikte 57 kişi hayatını kaybetti. kaza ile ilgili, uçağın kiralandığı World Focus Havayolları şirketinin ortağı Yavuz Çizmeci ve birçok yönetici hakkında çeşitli sürelerle hapis cevazı verildi. Hakkında kesinleşmiş 11 yıl ceza bulanan Çizmeci, 17 yıldır sahte kimlikle gezdi. Polis ekipleri, İstanbul'dan Gaziantep'e gitmek üzere havalimanına gelen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi takip etti. Bu kişinin Çizmeci olduğu belirlendi. Yakalanan Çizmeci, cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

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