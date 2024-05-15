Zehir gibi...

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in (29) adı uyuşturucuya karıştı. Buna göre ekipler önceki gece Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.'yi durdurdu.

Selçuk Ç.'nin üstünde uyuşturucu bulundu. Bu sırada Selçuk Ç.'nin telefonuna "Getirdin mi malzemeleri" diye mesaj geldi. Mesajı Civelek göndermişti. Civelek, önce "Arkadaşıma aldım" dedi. Ancak sonra kendisi için aldığını itiraf etti. "Üzgünüm" dedi. Torbacıya dava açılırken Civelek için takipsizlik kararı verildi.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN