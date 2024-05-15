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Fiberin gücüyle alan daralıyor

Türk Telekom’un oyun performansını internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON, oyun ekosistemine fayda sağlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Fiberin gücüyle alan daralıyor

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Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine yenilikleri ile katkı sağlamaya devam ediyor. GAMEON, oyun dünyasının en çok oynanan oyunlarını dâhil ederek düzenlediği turnuvalarla oyunseverleri ve popüler eSpor takımlarını bir araya getiriyor. GAMEON VALORANT Turnuvası'nın ardından şimdi de battle royale oyunlar arasında en sevilen oyunlardan olan PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası GAMEON ile başlıyor. Turnuvada üst tura çıkan takımlar belirlendi. 1-2 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak davetli eSpor takımları ile oynanacak olan yarı final ve final mücadelelerinin ardından toplam 100.000 TL'lik ödül havuzu sahiplerini bulacak.

Türk Telekom GAMEON'un Discord sunucusundan takip edilebilecek olan PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası'nın yarı final ve final maçları GAMEON Twitch & Youtube ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Oyun ekosistemine katkı sunmaya devam eden Türk Telekom GAMEON ile oyunseverler, oyun oynarken en üst performansı sergileyebileceği yüksek hızda fiber internete erişebiliyorken, birbirinden özel oyun içeriklerini ve turnuvalarını takip edebiliyor. GAMEON, oyuncularla çevrim içi ve dışı etkinliklerde bir araya gelerek etkileşimini sürdürüyor, oyunculara yeni turnuvalarla kendilerini gösterebilecekleri yeni alanlar açmaya devam ediyor.

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