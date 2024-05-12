Kaçak emlakçıya dikkat

İlan portallarında cirit atan ve emlakçı kisvesi altında türlü oyunlarla vatandaşların birikimlerine göz diken dolandırıcılar, internet sitelerine yazdıkları gelişigüzel tutarlarla da konut fiyatlarının spekülatif bir şekilde artmasına ön ayak oluyor.

Dolandırıcıların dışında, kaçak emlakçılık yaparak sektörde yer edinmeye devam eden kişiler de toplu şekilde yüksek tutardan sitelere emlak ilanları yükleyerek söz konusu bölgenin fiyat dengesini alt üst ediyor. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkan Hakan Akçam, "Kendilerini 'emlak danışmanı' olarak tanıtan bu kişilerin bir kısmı da ne yazık ki toplumda itibar gören kişiler. Bir an önce kaçak emlakçılık yapan vatandaşlara ciddi bir cezai müeyyide ve caydırıcı önlemler alınmalı. Vatandaşlar da bu kişilere itibar etmemeli" dedi.

Murathan YILDIRIM