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'Özel' istek

CHP Lideri Özgür Özel, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde yurt dışı gezileri öncesi Dışişleri yetkililerinden bilgi almak istediğini söyledi. Erdoğan talimat verdi. “Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız, temas sağlasın” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
’Özel’ istek

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CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel, 8 yıl aradan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İki lider, 95 dakikalık bir zirve gerçekleştirdi. Önceki gece bir televizyonda konuşan Özel, görüşmeye ilişkin bazı detaylar verdi: Sayın Cumhurbaşkanı'na yurtdışı gezilerine çıkmadan önce Dışişleri'nden bilgi almak istediğimi söyledim. Kendileri, Milli Savunma, Dışişleri Bakanlarımız, ihtiyaç duyduğunda bilgi versinler, bu temaslar sağlansın" dedi. Yakında İngiltere'ye gideceğini belirten Özel, "Gitmeden önce ilişkilerde ne yapıldı, F-35 konusunda her şeyi bilmemiz ortak menfaatleri birlikte savunmamız lazım" sözlerini kaydetti.

SEZER'E DANIŞTI
Özel, Erdoğan'la görüşme öncesi 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret ettiğini ve nasıl bir görüşme yapması gerektiğini sorduğunu belirterek, "Bana cumhurbaşkanlarının özel kalem müdürleri, protokol müdürleri büyükelçidir' dedi. Ben de bu konuda Büyükelçi Namık Tan'ı görevlendirdim" dedi. Özel ayrıca "Gerçek demokrasilerde el sıkışmayan liderler olmaz. Kısa süreli tansiyonlar olur. Yıllar süren küslükler olmaz. Bundan sonra bütün siyasi partilerle uygun gördükleri takdirde görüşürüm" diyerek herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

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