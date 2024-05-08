Trafikteki araçların 23.3 milyonu sigortalı

Türkiye'de trafik sigortası olan araç sayısı Mart sonu itibarıyla 23.3 milyonu geçti, sigortalılık oranı yüzde 79.5 oldu. Sürücülerin kendi araçlarını sigorta koruması altına alan ve isteğe bağlı olarak yapılan kaskoda ise poliçe sayısı Mart sonunda 7 milyon 393 bin 420, sigortalılık oranı yüzde 25.18 olarak gerçekleşti. Trafiğe kayıtlı araçların 6 milyon 23 bin 235'inin zorunlu trafik sigortasının olmadığı belirlendi. Mart sonu itibarıyla en yüksek sigortalılık oranı yüzde 94.29 ile otomobilde görüldü. Trafiğe kayıtlı 15 milyon 498 bin 386 otomobilin 14 milyon 612 bin 765'inin sigortası var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN