Kıpkırmızı oldu!

ATV'de yayınlanan "Ateş Kuşları" dizisinin başarılı oyuncusu Görkem Sevindik, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazeteciler ile kısaca sohbet eden Sevindik, yaz için planlarından "Çolukla çocukla güzel bir tatil istiyorum. Yurdum insanıyım ben... Buralarda güzel bir tatil yaparız" diye bahsetti. Suratının kızardığı görülen Sevindik, "Bir projemizin çekimleri esnasında sokaktaydık. O esnada güneşten biraz yandım. Tatile gitmedim normal çalışırken güneşten yandım" diyerek güldü.

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