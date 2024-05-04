Milyonlara yeni maaş

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı büyük ölçüde şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri artışın ipuçlarını verdi.

İŞTE 6 AYLIK TAHMİN

Ocak enflasyonu yüzde 6.70, Şubat enflasyonu yüzde 4.53, Mart enflasyonu yüzde 3.16 çıkmıştı. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre; Nisan ayı enflasyonu da yüzde 3.18 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72'ye ulaştı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bunun 4 aylık bölümü netleşmiş oldu.

4 aylık TÜFE'ye göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 18.72 olurken, buna Mayıs ve Haziran verileri eklenerek Temmuz zammı belirlenecek. Geriye 2 veri kalırken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mayıs enflasyonu yüzde 3, Haziran enflasyonu yüzde 2.54 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 25.39 olacak.

MEMURA 'FARK'LI ARTIŞ

Memurlara ve memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Yüzde 18.72 çıkan 4 aylık enflasyona göre yüzde 3.23 fark oluşurken, zam oranı da bununla yüzde 13.56'ya ulaştı. Bu oran 2 aylık enflasyon verilerine göre daha da artacak. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25.39 çıkarsa enflasyon farkı yüzde 9.03'e, Temmuz zammının oranı da yüzde 19.94'e ulaşacak.



İYİLEŞTİRME FORMÜLÜ

Temmuz ayında emekli aylıkları yeniden ele alınacak. Bu kapsamda mevcut zamlara ilaveten refah payı, yeni taban aylık, kök aylıklara seyyanen artış gibi formüller masaya yatırılacak. Taban aylıkta artış kararı alınır ve 6 aylık enflasyon yansıtılırsa 12 bin 500 lira seviyesi aşılacak. Ek iyileştirme için karar Temmuz ayında verilecek.



YAŞLIYA-ENGELLİYE DESTEK ARTIYOR

Yaşlılardan engellilere, hastalardan evde yakınlarına bakanlara, çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan ailelere kadar pek çok kesime yapılan aylık ödeme de Temmuz'da artacak. Memur maaş katsayısındaki artış, bu desteklere yansıtılacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 13.56'lık orana göre göre; 65 yaş aylığı 3 bin 504 liradan 3 bin 980, evde bakım aylığı ve kronik hastalık yardımı 7 bin 608 liradan 8 bin 640, yüzde 40-69 engelli aylığı 2 bin 797 liradan 3 bin 177, yüzde 70 üstü engelli aylığı 4 bin 196 liradan 4 bin 765 liraya çıkacak.

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