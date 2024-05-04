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Mayıslar Galatasaray’ındır

Galatasaray’da 25 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylar Dursun Özbek ve Süheyl Batum dün listelerini teslim etti... Sarı-Kırmızılılar’ın Başkanı Özbek, “Seçim dönemi futboldaki konsantrasyonu bozmamalı. Her zaman söylediğimiz gibi Mayıslar bizimdir” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
Mayıslar Galatasaray’ındır

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G.Saray'da 25 Mayıs'taki seçimli olağan genel kurulda yeniden aday olan mevcut başkan Dursun Özbek, ve Süheyl Batum listelerini divan kuruluna teslim etti.

TAM KONSANTRASYON
Özbek, seçim döneminin şampiyonluk yarışındaki konsantrasyonu etkilememesi gerektiğini dile getirdi. Özbek, "Herkes G.Saray sevdalısı, G.Saray'a daha iyi hizmet vermek için bu yarışa giriyor. Biz de o amaçla bu yarışın içindeyiz. Kararı verecek olan genel kuruldur. Bu seçim döneminin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. G.Saray'ı daha güzel günlere taşıması için emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

CAMİA OLARAK BİRLİK OLMALIYIZ
Futbolda son 4 haftaya girildiğini hatırlatan Özbek, "Hafta sonu kadın futbol takımımız şampiyonluk maçına çıkıyor. Tüm taraftarlarımızı oraya bekliyorum. Bizim için çok önemli. Ayrıca Süper Lig'de de şampiyonluğu kovalıyoruz. Tüzük gereği seçim dönemine girdik ancak şu anda ilgilendiğimiz konu şampiyonluk yarışında konsantrasyonumuzun bozulmaması. Her zaman söylediğimiz gibi mayıslar bizimdir. Bu mottoya uygun olarak camiamız, taraftarlarımız, G.Saray'ı seven herkes birlik halinde bu son düzlüğü başarıyla tamamlamasını istiyorum" dedi. Süheyl Batum ise "Galatasaray demokrasisi için, arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Sayın Alp Yalman ve Ünal Aysal da bu seçimde bizimle birlikte" açıklamasını yaptı.

DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ
- Metin Öztürk
- Niyazi Yelkencioğlu
- Bora Bahçetepe
- Sedat Artukoğlu
- Eray Yazgan
- Can Natan
- Mehmet Cibara
- Ali Yüce
- İbrahim Hatipoğlu
- Fatih Demircan

YEDEK ÜYELER
- Ocan Yurtsever
- Timur Kuban
- Emir Aral
- Tanur Yılmaz
- Ece Bora

SÜHEYL BATUM'UN YÖNETİM LİSTESİ
- Aytuğ Sakallıoğlu
- Ayşen Tanırcan
- Aslı Başak
- Mete İkiz
- Suat Sarı
- Çetin Soysal
- Mustafa Yaşaroğlu
- Rezan Epözdemir
- Cüneyt Öztürk
- Murat Karaman

YEDEK ÜYELER
- Metin Karakaya
- Cem Topuz
- Hikmet Akyelken
- Mehmet Şişmanoğlu
- Hikmet Öğüt

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