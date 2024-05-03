’Yedi’m seni damar tıkanıklığı

Günümüzün en ciddi sağlık sorunlarından biri olan damar tıkanıklıklarının görülme sıklığı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de giderek artıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Taşar, teknoloji ve tıpta yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde artık damar tıkanıklığı tedavisinin daha etkili yapılabildiğini belirtiyor. Bilimsel çalışmalar ışığında alınacak basit ama etkili tedbirlerle bu ciddi sorundan büyük ölçüde korunmanın mümkün olduğunu vurguluyor. Damar tıkanıklıklarını önlemenin 7 etkili yolunu ve tedavide yeni nesil yöntemleri anlatıyor:



1- Akdeniz tipi beslenin: Hayvansal yağlar yerine bitkisel kökenli doymamış yağ asitleri içeren sıvı yağlar tüketin. Akdeniz tipi beslenmeyi

benimseyin. Şeker, tuz, beyaz ekmek vb. nişastalı ürünlerden uzak durun. Liften zengin tam tahıllar, meyveler, sebzeler, baklagiller ve kuruyemişler damar tıkanıklıklarını önler.



2- Kırmızı et yerine beyaz et: Haftada en az bir porsiyon fırında pişirilmiş balık tüketin. Kendinden yağlı balıklar zengin omega-3 yağ asidi kaynaklarıdır ve damar tıkanıklığından korur. Kırmızı eti de haftada 500 gramı geçmemek şartıyla mümkünse yağsız olanlardan yemeli.



3- Şekerli ve gazlı içeceklerden kaçının: Günde 2.5 litre su tüketin. Yeterli sıvı tüketimi, damarları korur. Ancak sıvı tüketiminin su, ayran, kefir gibi içeceklerden karşılanması, şekerli ve gazlı içeceklerin zararları nedeniyle bu tür içeceklerden kaçınılması gerekir.



4- Sigara ve alkolden uzak durun: Sigara ve alkol, damar sağlığı açısından da zararlıdır. Nargile, tütün, tütün ürünleri, elektronik sigara ve alkollü içeceklerden uzak durmak genel vücut sağlığı açısından olduğu gibi damar sertliği ve damar tıkanıklığının önlenmesinden de çok önemlidir.



5- Kahve ve çay tüketimini sınırlayın: Günlük 1 ila 3 kupa arası içilen filtre edilmiş ve kaynatılmamış kahve tüketmek, başta damar tıkanıklığı temelli ölümler olmak üzere bazı ritim bozuklukları, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kolesterol yüksekliği ve yaratacağı etkileri önlüyor.



6- Uyku saatlerini düzenleyin: Özellikle gece saatlerinde en az 7-8 saat uyumak gerekiyor. 'Az uyku bana yetiyor' şeklinde düşünülmemesi gerekiyor. Vücudumuz gece uykusunda kendini yeniliyor. Gece 23:00'den itibaren mutlaka uykuda olun.



7- Düzenli egzersiz yapın: Hareketsiz yaşam damar sağlığımızı da tehdit eden başlıca unsurlardan birini oluşturuyor. Bu nedenle düzenli egzersize zaman ayırın. Kadınların haftada 150 dakika, erkeklerin 300 dakika egzersiz yapması damar sağlığını korumada çok büyük önem taşıyor.

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