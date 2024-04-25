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Dehşet 'yağmur'u

Fenomen Yağmur Taktaş, iddiaya göre ABD’li sevgilisi tarafından katledildi. Teyze K.C, “Yeğenim günlerce işkence gördü” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Dehşet ’yağmur’u

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Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 9 Nisan'da ABD'de kaldığı evde ölü bulundu. Yıllar önce Türkiye'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Yağmur Taktaş'ın ailesi kızlarının yurt dışında eski sevgilisi Türk asıllı ABD vatandaşı Andre Can Fulton tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu.

Eski sevgilinin, genç kadının Instagram hesabını da ele geçirdiği, profil fotoğrafına korku filmi karakteri Chucky görseli koyduğu da iddia edildi. Memleketi Adana'da toprağa verilen fenomen Yağmur Taktaş'ın (28) annesi "Kızımın katili bulunsun mezarında rahat uyusun tek isteğim adaletin yerini bulması" diyerek gözyaşı döktü. Teyzesi K.C ise "Fulton, yeğenimi uyuşturucuya alıştırdı. İşkence yaptı, dövdü, ölümle tehdit etti, dalağı alındı. Tutulduğu yerde aç bırakıldı" dedi.
Murat KARAMAN

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