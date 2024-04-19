Patates muz mideyi koruyoruz

Halk arasında mide üşütmesi olarak bilinen viral gastroenterit, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Mide üşütmesine virüs, bakteri nadiren de parazitler neden olabiliyor.

Beslenme ile mide üşütmesi semptomlarının hafifletilmesi mümkün oluyor. Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan, "Mide üşütmesine iyi gelen besinler et suyu içeren çorbalar, muz, pirinç, kızarmış ekmek, elma, kuru tahıl, tuzlu kraker, patates, nane çayıdır. Kaçınılması gereken besinler ise kafeinli içecekler, yağ içeriği yüksek besinler, baharatlı besinler, şekerli besinler ve şekerli içeceklerdir" diyor.