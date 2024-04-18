SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

'On'a kulak verin!

Her 15 kişiden biri, kulak çınlamasından dert yanıyor. Nedeni de genellikle kulak sorunları çıkıyor. Prof. Dr. Dilaver Özturan, çınlamanın 10 önemli nedenini sıralıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Nisan 2024 Güncelleme 18 Nisan 2024, 07:00
’On’a kulak verin!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gerçekte olmayan zil sesi, hışırtı ve uğultu gibi seslerin duyulması 'kulakta çınlama' ya da tıp dünyasındaki adıyla 'tinnitus' olarak tanımlanıyor. Çok fazla gürültülü ortamda bulunmanın yanı sıra cep telefonuyla fazla konuşmak, kulaklık ile yüksek volümlü müzik dinlemek, çevredeki ses kirliliğinin artışı ve geçirilmiş Covid-19 enfeksiyonu gibi etkenler nedeniyle kulakta çınlama sorununun son yıllarda giderek yaygınlaştığı belirtiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, kulak çınlamasına yol açan etkenleri anlatıyor:

1- AKUSTİK TRAVMA: Aşırı yüksek sese maruz kalan müzisyenlerde, gürültülü ortamda çalışan kişilerde ve avcılarda oluşan akustik travma tedavi edilmezse işitme kaybı kalıcı hale gelebiliyor.

2- MENİERE HASTALIĞI: İç kulaktaki keselerde basınç artışından dolayı ortaya çıkan bir hastalık. İşitme kaybı, çınlama ve baş dönmesi, ataklar halinde gelişen bu hastalığın en belirgin işaretlerini oluşturuyor.

3- KULAK ZARINDA OLUŞAN DELİK: Dış kulakta oluşan kir ya da saç gibi yabancı maddeler, kulak zarında oluşan delik nedeniyle çınlama sorunu gelişebiliyor.

4-ORTA KULAK YOLU ENFEKSİYONLARI: Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak gelişiyor. Orta kulak yolu enfeksiyonları, işitme kayıplarının yanı sıra sıklıkla kulakta uğultu tarzında gelişen çınlama da yapıyor.

5- İÇ KULAK KİREÇLENMESİ: Kadınlarda ve genetik yatkınlığı olan kişilerde daha yaygın görülüyor. Hamilelik döneminde işitme kaybının arttığı hastalığa, ameliyat ile kesin çözüm sağlanabiliyor.

6- KULAK SİNİRİNİN İYİ HUYLU TÜMÖRÜ: İşitme sinirinin kulak kanalında sıkışmasına bağlı olarak, işitme kaybının yanı sıra çınlama sorunu da oluşabiliyor.

7-BAZI HASTALIKLAR: Kan damarlarını doğrudan etkileyen yüksek tansiyon, kontrolsüz diyabet ve yüksek kolesterol de çınlama sebepleri arasında yer alıyor. Anemi ve demir eksikliğinin yanı sıra B12 vitamini ile D vitamini eksikliği de kulakta çınlama yapabiliyor.

8- KULLANILAN İLAÇLAR: Bazı antibiyotiklerin, idrar sökücü veya kan sulandırıcı ilaçların kullanımıyla birlikte kulaklarda çınlama sorunu gelişebiliyor.

9- AĞIR METAL ZEHİRLENMELERİ: Beslenme ya da solunum yoluyla oluşan bu toksik tablo denge bozukluğu, işitme sorunu, bulantı ve kusmayla ortaya çıkabiliyor.

10- BEYİN TÜMÖRLERİ: Beyin tümörlerinde baş ağrısı, kusma, çift görme ve denge bozukluğu belirtileri ön planda oluyor. Ancak çok nadir de olsa bu tümörler kulakta çınlamayla da kendini belli edebiliyor.

HAFİFLETMEK İÇİN...
- Gürültülü ortamlardan mümkünse uzak durun.
- Cep telefonu ile uzun süre konuşmamaya çalışın.
- Kulaklık ile yüksek seste müzik dinlemeyin.
- Çikolata ve mayalı yiyecekleri az tüketin.
- Kahve tüketimini sınırlayın.
- Kan basıncınızın ideal seviyede olduğundan emin olun.
- Sigara kullanmayın.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’ta Haşdi Şabi karargahında patlama! O anlar kamerada! Saldırıyı İsrail mi ABD mi gerçekleştirdi?
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA