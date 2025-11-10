Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Son dakika haberi! Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün peş peşe yaşanan depremler gece boyunca devam etti. Farklı büyüklüklerde yaşanan sarsıntıları A Haber canlı yayınında değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Tektonik değil, yer kabuğuna baskı yapan magma kaynaklı depremler bunlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan 4'ün üstünde birçok depremin yaşandığı Sındırgı'da son olarak sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 10 Kasım 2025 tarihinde saat 21.20'de kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan hareketliliği değerlendirdi ve "Tektonik değil, yer kabuğuna baskı yapan magma kaynaklı depremler bunlar" ifadelerini kullandı.
BALIKESİR SINDIRGI'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20 sularında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
4.3'LE BİR KERE DAHA SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
(Kaynak: Sosyal Medya)
AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, sarsıntının 9,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Deprem, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, bölgede herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.
AFAD'dan deprem açıklaması (Ekran görüntüsü)
SINDIRGI SABAH YİNE SALLANDI
Son olarak sabah saatlerinde Sındırgı merkezli 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 5.82 kilometre olarak ölçüldü.
(Kaynak:AA)
DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?
A Haber canlı yayına konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesir'de 4.9 şiddetinde meydana gelen depremi yorumladı. Ersoy, "Tektonik değil, yer kabuğuna baskı yapan magma kaynaklı depremler bunlar." ifadesine yer verdi.
Prof. Dr. Şükrü Hoca, Balıkesir ve çevresinde meydana gelen depremlerin yön değiştirdiğini ifade etti:
"Bir ara doğuya, Sındırgı'nın güneydoğusuna doğru kayar gibiydi. Şimdi tekrar batıda. Dün gece de üç tane art arda 4'ü geçen deprem oldu. Sındırgı çevresinde yaşayan vatandaşlar için gerçekten kaygı verici bir durum."
Depremlerin hissedilebilir düzeyde olduğunu ancak yıkıcı nitelikte olmadığını vurgulayan Şükrü Hoca, "4.9 büyüklüğündeki bir deprem oldukça hissedilir, ancak yıkıcılık açısından bir tehlike görmüyoruz." dedi.
(Kaynak: A Haber)
"BİNLERCE DEPREM MEYDANA GELİYOR"
Uzman, bölgede devam eden sarsıntıların aylarca sürebileceğini belirtti:
"Bu depremler aylarca devam edecek. Normal şartlarda yıkıcı bir deprem beklemeyiz ama binlerce deprem meydana gelecektir. Nitekim şu ana kadar 16 bini aşkın deprem kaydedildi."
Depremlerin çizgisel bir fay hattı boyunca değil, öbekler halinde kümelendiğini söyleyen Prof. Dr. Şükrü Hoca, "Bölge içinde bir deprem fırtınası yaşanıyor." dedi.
"BUNLAR TEKTONİK DEĞİL MAGMA KÖKENLİ DEPREMLER"
Şükrü Hoca, Balıkesir'deki sarsıntıların doğrudan fay hatlarıyla ilişkilendirilemeyeceğini, yer kabuğuna yüklenen magma hareketleriyle oluştuğunu ifade etti:
"Bu depremler magmanın içindeki depremler değil. Magmanın yukarıdaki soğuk yer kabuğuna yaptığı baskı sonucu kırılmalar meydana geliyor. Yani magmanın yüzeye doğru zorlanmasıyla oluşuyor."
Ege Bölgesi'nin kabuk yapısının Türkiye'nin en ince kısmı olduğunu hatırlatan Hoca, "Batı Anadolu'da çöküntü havzaları çok. Bu da kabuğun inceldiğini gösteriyor. Magma, bu ince kabuk altından yüzeye çıkmak için baskı yaptığında bu tür sarsıntılar oluşuyor." dedi.
Uzman, bölgedeki depremlerin Simav Fayı üzerinde gerçekleşmediğine dikkat çekti:
"Simav Fayı 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek bir fay. Ancak bu depremler onun üzerinde değil, daha çok güneyinde, Sındırgı'nın güneydoğusunda meydana geliyor. Tipik bir fay karakteri göstermiyor."
Bu nedenle hareketliliği klasik anlamda tektonik bir süreçle açıklamanın mümkün olmadığını belirten Hoca, "Tektonik olsaydı, bu kadar depremden sonra sönümlenme olurdu. Ancak hala 5'in üzerine çıkan depremler meydana geliyor." ifadelerini kullandı.
(Kaynak:AA)
"EV GÜVENLİYSE EN GÜVENLİ YER ORASIDIR"
Sürekli sarsıntıların halk arasında paniğe neden olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Hoca, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu:
"Depremde en güvenli yer, sağlam binadır. Eğer binanız uzman kontrolünden geçtiyse, yönetmeliklere uygunsa, sallanır ama yıkılmaz. Dışarısı çok daha tehlikeli olabilir."
(Kaynak:AA)
Hoca, yapı güvenliğinin önemini vurgulayarak şunları ekledi:
"4 ya da 5 büyüklüğündeki bir deprem sağlam bir evi yıkmaz. Hatta 6 büyüklüğündeki deprem bile yıkmaz. Eğer yıkılıyorsa, bu depremden değil, binayı yapanların kusurundandır."
Balıkesir'deki hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini belirten Şükrü Hoca, "Bu süreç sönümlenmeyecek, zamanla farklı büyüklüklerde depremler olmaya devam edecek." diyerek bölge halkına sakin ama hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.
(Kaynak: X)
BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI
"Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
(Kaynak: AA)
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edilmişti.