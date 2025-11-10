Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün peş peşe yaşanan depremler gece boyunca devam etti.

SON DAKİKA: Balıkesir'de deprem meydana geldi! AFAD büyüklüğü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 10 Kasım 2025 tarihinde saat 21.20'de kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan hareketliliği değerlendirdi ve "Tektonik değil, yer kabuğuna baskı yapan magma kaynaklı depremler bunlar" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR SINDIRGI'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20 sularında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



4.3'LE BİR KERE DAHA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.