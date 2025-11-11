İstanbul’a şakır şakır yağmur geliyor! Balkan soğukları kapıda, Meteoroloji o saati işaret etti! Balıkesir, Antalya, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte 11 Kasım il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 06:59