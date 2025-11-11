Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul’a şakır şakır yağmur geliyor! Balkan soğukları kapıda, Meteoroloji o saati işaret etti! Balıkesir, Antalya, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte 11 Kasım il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 11.11.2025 06:59
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreden değerlerinden yağışla birlikte düşüşe geçiyor. Kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak azalarak yer yer mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genel olarak güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

AKOM'dan Sağanak Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

AKOM'un raporuna göre yağışların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre Marmara ve Trakya genelinde de sağanak geçişleri görülecek. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani su baskınlarına ve yerel sel riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.