İstanbul’a şakır şakır yağmur geliyor! Balkan soğukları kapıda, Meteoroloji o saati işaret etti! Balıkesir, Antalya, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre Marmara ve Trakya genelinde de sağanak geçişleri görülecek. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani su baskınlarına ve yerel sel riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.