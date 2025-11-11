Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü’nün ölümüyle ilgili olayın intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Evdeki kamera kayıtlarını TÜBİTAK’a gönderen başsavcılık; seslerin iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılmasını, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti.
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor! Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'nın yanı sıra TÜBİTAK'tan da yardım istedi. Şimdiye kadar elde edilen ses kayıtları, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderildi.
TAPE OLARAK TESLİM EDİLSİN
Takvim'den Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Başsavcılığın, TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı. Savcılık, seslerin iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılmasını, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti. Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde başsavcılığa verilmesi istendi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Evdeki kameraların dip seslerinin incelenmesi için kayıtlar TÜBİTAK'a gönderildi. Başsavcılık, TÜBİTAK'tan seslerin iyileştirildikten sonra karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti.
AYRINTILI İNCELEME YAPILIYOR
Ünlü sanatçı Güllü'nün Yalova'daki dairesinde düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay gecesine ait kamera görüntülerini daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti. Her iki kurum da görüntülerde ses analizi, hareket analizi, zaman senkronizasyonu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme yapıyor. Elde edilen verilerin, fiziksel delillerle karşılaştırılarak olayın oluş şekline ışık tutması bekleniyor.