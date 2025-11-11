Güllü’nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 06:58

Güllü 'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor! Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'nın yanı sıra TÜBİTAK 'tan da yardım istedi. Şimdiye kadar elde edilen ses kayıtları, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderildi.

Güllü, Takvim

TAPE OLARAK TESLİM EDİLSİN



Takvim'den Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Başsavcılığın, TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı. Savcılık, seslerin iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılmasını, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti. Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde başsavcılığa verilmesi istendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Evdeki kameraların dip seslerinin incelenmesi için kayıtlar TÜBİTAK'a gönderildi. Başsavcılık, TÜBİTAK'tan seslerin iyileştirildikten sonra karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti.