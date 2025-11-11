takvim-logo

Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü’nün ölümüyle ilgili olayın intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Evdeki kamera kayıtlarını TÜBİTAK’a gönderen başsavcılık; seslerin iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılmasını, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Güllü’nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor! Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'nın yanı sıra TÜBİTAK'tan da yardım istedi. Şimdiye kadar elde edilen ses kayıtları, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderildi.

Güllü, TakvimGüllü, Takvim

TAPE OLARAK TESLİM EDİLSİN

Takvim'den Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Başsavcılığın, TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı. Savcılık, seslerin iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılmasını, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti. Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde başsavcılığa verilmesi istendi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Evdeki kameraların dip seslerinin incelenmesi için kayıtlar TÜBİTAK'a gönderildi. Başsavcılık, TÜBİTAK'tan seslerin iyileştirildikten sonra karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti.

Güllü’nün çocukları, TakvimGüllü’nün çocukları, Takvim

AYRINTILI İNCELEME YAPILIYOR

Ünlü sanatçı Güllü'nün Yalova'daki dairesinde düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay gecesine ait kamera görüntülerini daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti. Her iki kurum da görüntülerde ses analizi, hareket analizi, zaman senkronizasyonu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme yapıyor. Elde edilen verilerin, fiziksel delillerle karşılaştırılarak olayın oluş şekline ışık tutması bekleniyor.

Güllü, TakvimGüllü, Takvim

ÜÇ TALİMAT YAZILDI

Soruşturmanın ses kayıtları ayağı ise 3 Kasım tarihinde yeni bir aşamaya taşındı. Başsavcılık, elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdi. Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı. Bu talimatlar arasında sesleri iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların analiz edilmesi yer aldı. Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması da istendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, TakvimYalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Takvim

BAŞSAVCI TÜBİTAK'A GİDİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. Öksüz'ün TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapacağı öğrenildi. Başsavcı Öksüz'ün bu adımının, dosyanın teknik yönüne doğrudan denetim ve hız kazandırma amacı taşıdığı öğrenildi.

Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, TakvimGüllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Takvim

BİLİMSEL RAPORLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

TÜBİTAK'tan gelecek analiz raporu, Bursa Adli Tıp'ın teknik tespitleriyle birlikte değerlendirilecek. Üç kurumdan alınacak sonuçlar, olayın intihar, kaza veya dış müdahale olup olmadığını belirlemede delil niteliği taşıyacak.

Öte yandan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, önceki akşam şu paylaşımı yaptı: "Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem."

Güllünün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor | Kızının arkadaşlarından kan donduran ifadeler: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövdüGüllünün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor | Kızının arkadaşlarından kan donduran ifadeler: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövdü
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor | Kızının arkadaşlarından kan donduran ifadeler: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövdü


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN