Turkuvaz Medya Spor Zirvesi! Gözler Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nda

SPORUN MERKEZİ YİNE TURKUVAZ

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi Sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Spor dünyasına yön veren isimlerin yer alacağı ve Süper Lig'in en iyilerinin ödüllendireceği zirve bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ gibi önemli isimler katılım gösterecek.





Futbol, basketbol ve voleybol ve spor ekonomisine dair oturumların düzenleneceği zirvenin son bölümünde "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri" sahiplerini bulacak.





JASİKEVİCİUS VE SAKA DA ZİRVEDE



Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirvede Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı koçu Sarunas Jasikevicius da yer alacak. Deneyimli başantrenör, kazandığı şampiyonlukların yanı sıra basketbolun gelişimi için de açıklamalarda bulunacak. Zirvenin bir diğer önemli konuğu ise Trabzonspor U19 takımıyla Avrupa'da büyük bir başarıya imza atan Eyüp Saka. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün düzenlenecek Spor Zirvesi'nde Türk futbolunun gündemindeki son gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

GÖZLER BAKAN BAK'TA



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bugün yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.