İşte süper program! A Spor ve Atv’den yayınlanacak olan Süper Kupa finali 10 Ocak’ta

TFF Turkcell Süper Kupa Finali'nin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF dün yaptığı toplantıda Süper Kupa programını kesin olarak belirledi.

FİNAL OLİMPİYAT'TA

Kupada yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadı'nda yapılacak. Organizasyonda final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Açıklamada, maçların saatlerinin daha sonra ilan edileceği aktarıldı.

GÖZLER 21 KASIM'DA

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek ve büyük bir heyecana sahne olacak Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmişti. Eşleşmelerin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerin de katılacağı kura çekimi sonucunda kesin olarak netleşecek.