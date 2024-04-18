Cari açık 19 ayın en düşüğünde

Para politikasındaki normalleşmeyle birlikte dengeli büyüme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ve hızlanan yabancı girişi cari açıktaki düşüşü hızlandırdı. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre Şubat'ta cari açık 3.2 milyar dolarla, piyasa beklentisi olan 3.7 milyar doların altında kaldı. Geçen yılın ilk 2 ayında 19.5 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde 5.8 milyar dolara geriledi. Yıllık cari açık 31.8 milyar dolarla Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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