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Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle 60 milyon TL'lik vurgun!

Moiz Mitrani adlı şahıs kendini iş insanı olarak tanıttı. Borç batağında olanları, İsviçre’deki Credit Suisse Bank’tan kredi sağlayacağı yalanıyla kandırdı. 60 milyon TL’lik vurgun yaptı. Eşiyle gözaltına alındı. Evinden ise milyonluk saatler çıktı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mart 2024 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:00
Ünlü İsviçre Bankası’ndan kredi vaadiyle 60 milyon TL’lik vurgun!

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İstanbul'da ekipler ihbar üzerine düğmeye bastı. Moiz Mitrani ve beraberindeki bazı kişilerin mali sıkıntıları olan kişilere İsviçre bankası Credit Suisse Bank'tan kredi sağlayacağı vaadi verdiği bilgisine ulaştı. Bu kişilere ait mal varlıklarını da ipotek ettirdiğini tespit etti. Mitrani'nin ipotek konulan mal varlıklarını daha sonra 3. kişiler üzerinden eşine ait firmalar üzerine devrettirdiği, mağdurlara ait bir firmaya el koyarak 60 milyon lira zarara uğrattığı anlaşıldı.

CEPHANELİK BULUNDU
Ayrıca dolandırıcının el koyduğu firmaya borcu olan diğer firmalara da tehdit ile zorla senet imzalatarak taşınmazlarına el koyduğu belirlendi. İddialar üzerine ekipler operasyon düzenledi. Aralarında Moit Mitrani ve eşi Çiğdem Mitrani ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Mitrani ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol ile serbest bırakıldı. Bu arada Mitrani'nin evinden çok sayıda silah ve milyonlarca TL değerinde saat çıktı.

İŞ KADINI DA ŞİKAYETÇİ
Moiz Mitrani ismi daha önce de bir dizi dolandırıcılık dosyasında yer aldı. İş kadını Ş. Y. A., Mitrani tarafından 250 bin dolar dolandırıldığı gerekçesi ile davacı olmuştu. T. K. isimli bir başka kişi de Mitrani'nin dolandırıldığı isimler arasında yer almıştı.

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