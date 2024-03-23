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'Koca'man isyan!

Eskiye dönüş sinyali veren Shakira’dan, Gerard Pique’ye gönderme: “Kocamın olmaması bir yandan iyi oldu. Beni aşağı çekiyordu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
’Koca’man isyan!

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12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı. Pique'den ayrıldıktan sonra oğulları Milan ve Sasha ile Miami'ye taşınan yıldız, çarpıcı bir açıklamada daha bulundu. 47 yaşındaki şarkıcı, Zane Lowe'un programında "Kocamın olmaması bir yandan iyi oldu, beni aşağı çekiyordu" dedi. Skakira, "Şimdi çalışmak istiyorum. Şarkı yazasım var. Daha önce sahip olmadığım bir dürtü harekete geçti" ifadelerini kullandı. Bekar bir anne olarak çocukları ve kariyeri arasında denge kurmayı "zorlayıcı" bulan yıldız, "Çocuklarım bana muhtaç ve ben bekar bir anneyim. Bir kocam yok, evde bana yardım eden kimse yok" şeklinde konuştu.

YİNE YENİ YENİDEN!
2010-2022 yılları arasından Pique ile birlikte olan Shakira, bu süre zarfında kabuğuna çekilmişti.

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