Günlüğü 3 bin liraya işçi aranıyor

Deprem bölgesinin yeniden inşası için 110 bin kişi çalışırken, inşaat sektöründe personel sıkıntısı yaşanıyor. Eleman ihtiyacı ücretleri de artırıyor. Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail İltemir, 5 bin işçiye ihtiyaç duyduklarını, günlüğü 3 bin lira yevmiyle işçi aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Kentte devam eden bin 500 civarı inşaat olduğunu, işçi bulamadıkları için inşa sürecinin olması gerektiğinden yavaş ilerlediğini anlatan İltemir, şöyle konuştu: "İşçi bulamıyoruz. Çünkü çoğunluğu deprem bölgesi ve yurt dışına gitti. Bu durum da bizim için dezavantaja döndü. Çalışan işçilerimizin çoğu 40 yaş üstü. En büyük sorunumuz usta olmaması." Ankara İnşaatçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu da sektörde ciddi işçi sıkıntısı yaşandığını kaydederek, "Altın değerinde meslekler arasına inşaat işçiliği de eklendi. Şantiye şefine 50 bin lira maaş veriyoruz. Kule vinç operatörü de 200 bin lira alıyor" ifadesini kullandı.