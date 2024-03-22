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Ayrılık çanları çalıyor

Kendisi gibi oyuncu Bertan Asllani ile 2020 yılında sessiz sedasız evlenen Hazal Şenel’in eşiyle boşanacağı iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Ayrılık çanları çalıyor

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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Selena dizisinde hayat verdiği 'Kıvılcım' karakteri ile hafızalara kazınan Hazal Şenel, özel hayatıyla gündeme geldi. Selena'dan sonra "Pis Yedili" dizisinde rol alan Hazal Şenel, sette tanıştığı kendisi gibi oyuncu Bertan Asllani ile 2020 yılında sessiz sedasız evlenmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, sosyal medyadan birbirlerine ait olan fotoğrafları kaldırdı. Hazal Şenel ve Bertan Asllani'nin bu hareketi sosyal medyada; 'Nazar mı değdi?', 'Boşanıyorlar mı?' gibi yorumlandı.

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