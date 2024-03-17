Bu ülkeler vize istemiyor

Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli lokasyonların yanı sıra yurt dışını da ekledi. Ancak bu ziyaretlerde ülkelere göre vize isteniyor. Ancak Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği çok sayıda ülke de var. hatta bunların bazılarına pasaport da gerekmiyor. Sadece kimlikle girilebiliyor. İşte o ülkelerden bazıları:

AZERBAYCAN: 90 gün vizesiz .Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz. İlginizi Çekebilir

GÜRCİSTAN: 90 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ: KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN: ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı.

MOLDOVA: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

BOSNA HERSEK: Vizesiz girilebiliyor. Kimlikle seyahet önümüzdeki günlerde başlayacak.

SIRBİSTAN: Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. ARJANTİN: 90 gün vizesiz.

ARNAVUTLUK: 90 gün vizesiz.

BAHAMALAR: 240 gün vizesiz.

BAHREYN: 30 gün vizesiz.

BELARUS: 30 gün vizesiz

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 30 gün vizesiz.

BOLİVYA: 90 gün vizesiz

BREZİLYA: 90 gün vizesiz.

EKVADOR: 90 gün vizesiz.

ENDONEZYA: 30 gün vizesiz.

FAS: 90 gün vizesiz.

GÜNEY AFRİKA: 30 gün vizesiz.

HONG KONG: 90 gün vizesiz.

İRAN: 90 gün vizesiz

JAPONYA: 90 gün vizesiz.

KARADAĞ: 90 gün vizesiz.

KATAR: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

KAZAKİSTAN: 30 gün vizesiz.

KENYA: 90 gün vizesiz.

KUVEYT: 90 gün vizesiz.

MALDİVLER: 30 gün vizesiz.

MEKSİKA: 180 gün vizesiz.

SİNGAPUR: 30 gün vizesiz.

TAYLAND: 30 gün vizesiz.

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