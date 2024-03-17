PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bu ülkeler vize istemiyor

Kimlikle tatil Türk vatandaşları için vize isteyen ülkelerin yanında sadece kimlikle veya vizesiz gidilebilecek yerler de var. İşte o ülkelerin listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
Bu ülkeler vize istemiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli lokasyonların yanı sıra yurt dışını da ekledi. Ancak bu ziyaretlerde ülkelere göre vize isteniyor. Ancak Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği çok sayıda ülke de var. hatta bunların bazılarına pasaport da gerekmiyor. Sadece kimlikle girilebiliyor. İşte o ülkelerden bazıları:
AZERBAYCAN: 90 gün vizesiz .Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz. İlginizi Çekebilir
GÜRCİSTAN: 90 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ: KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.
SUUDİ ARABİSTAN: ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı.
MOLDOVA: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
BOSNA HERSEK: Vizesiz girilebiliyor. Kimlikle seyahet önümüzdeki günlerde başlayacak.
SIRBİSTAN: Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. ARJANTİN: 90 gün vizesiz.
ARNAVUTLUK: 90 gün vizesiz.
BAHAMALAR: 240 gün vizesiz.
BAHREYN: 30 gün vizesiz.
BELARUS: 30 gün vizesiz
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 30 gün vizesiz.
BOLİVYA: 90 gün vizesiz
BREZİLYA: 90 gün vizesiz.
EKVADOR: 90 gün vizesiz.
ENDONEZYA: 30 gün vizesiz.
FAS: 90 gün vizesiz.
GÜNEY AFRİKA: 30 gün vizesiz.
HONG KONG: 90 gün vizesiz.
İRAN: 90 gün vizesiz
JAPONYA: 90 gün vizesiz.
KARADAĞ: 90 gün vizesiz.
KATAR: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
KAZAKİSTAN: 30 gün vizesiz.
KENYA: 90 gün vizesiz.
KUVEYT: 90 gün vizesiz.
MALDİVLER: 30 gün vizesiz.
MEKSİKA: 180 gün vizesiz.
SİNGAPUR: 30 gün vizesiz.
TAYLAND: 30 gün vizesiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Beslediği trol yine patlattı! İşte CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesi ile finanse ettiği ’Rant Ağı’ | Murat Kurum metro yalanlarını yüzüne vurdu
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak
Manisa Belediyesi
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Dolandırıcıların yeni kapısı: GES! Ramazan geldi şimdi de umre ile dolandırıyorlar! EPDK’dan uyarı
PRİM GÜNÜ 7.200’E DÜŞECEK | Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak mı?
Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP’li Özel ve İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar geliyor | 17 Mart 2024 hava durumu
Dolmabahçe’de olay var | Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor’a boyun eğdi! Son anlar geceye damga vurdu
Galatasaray’ın eldiveni Fernando Muslera için bütçe hazırlığı! O takımdan resmi teklif an meselesi
Algı belediyeciliği tam gaz! İmamoğlu’nun açılış töreni düzenlediği Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş’a Heybeliada’da terör örgütü PKK tepkisi: Allah onların acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kur’an terazisine koyun
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
SON DAKİKA