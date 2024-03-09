Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) kadın girişimciye destek müjdesi geldi. Kadın ihracatçıları desteklemek için çalışmalar yapan TİM, TSE ile 'Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri' hazırladı. Türk Eximbank ve İGE A.Ş. de Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni sağlayan ihracatçılara özel avantajlar sunan finansman paketi oluşturdu.



TİM Başkanı Mustafa Gültepe, piyasadaki mevcut faiz oranının 4 puan altında, 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira kredi kullandırılacağını ifade ederek, şöyle konuştu: "Söz konusu sertifikaya sahip firmalara yine Eximbank tarafından uygun faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık döviz kredisi imkânı sunulacak. İGE A.Ş. de söz konusu firmalar için 2.3 milyar liralık kefalet desteği verecek. İGE A.Ş. kefalet komisyonunu yüzde 1'e indirdi."

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