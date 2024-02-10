Barcelona forması giyen Oriol Romeu Beşiktaş’ın kapısından döndü! Eşi Türkiye’deki kilise saldırısı haberini gördükten sonra gelmekten vazgeçti

ÖN libero arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz haftalarda Barcelona forması giyen İspanyol 6 nummara Oriol Romeu 'yu gündemine almıştı. Oyuncu için Barcelona'ya teklifte bulunan Beşiktaş, İspanyol futbolcunun ailesinin İspanya'da kalmak istemesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti. Ancak; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile telefonda konuştuğunu dile getiren futbol yorumcusu Ali Ece konuya ilişkin, "Hasan Arat, Barcelona Başkanı Laporta'ya, "Arkadaşına bir iyilik yap ve Romeu'yu bize ver' demiş. "Her konuda anlaşma sağlanmış. Oyuncunun eşi, Türkiye'deki kilise saldırısı haberini görüp transferden vazgeçmiş." ifadelerini kullandı.

TRANSFERLERİ SANTOS İSTEMEDİ

ALİ Ece, Siyah-Beyazlı takımın başkanı Hasan Arat ile arasındaki konuşmayı şu sözlerle sürdürdü: "PSG, Beşiktaş'a 2'si genç forvet olmak üzere 3 genç futbolcu önermiş. Portekizli teknik adam Fernando Santos ise 'Semih'in bölgesine bir oyuncu istemiyorum' diyerek reddetmiş."

MONTEİRO GAZİANTEP'TE

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak MLS takımlarından San Jose Earthquakes'te forma giyen 30 yaşındaki Yeşil Burun Adalı orta saha Jamiro Monteiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SAMSUN'A ARNAVUT KANAT

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'te forma giyen 25 yaşındaki Arnavut sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja'yı 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

DENVER YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

NBA'de Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 114-106 mağlup etti. Bu sezon 36. galibiyetini alan konuk takımda Jamal Murray 29 sayı, 11 asist, Nikola Jokic de 24 sayı, 13 ribauntla double-double yaptı.

KASIMPAŞA SERİYE BAĞLADI

TRENDYOL Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi. Ligde üst üste üçüncü kez kazanan Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29'da Fall, 32'de Aytaç ve 57'de penaltıdan Hajradinovic kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise uzun bir aranın ardından sahalara dönen Balotelli'den geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 38'e çıkarırken, ev sahibi Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.

PAŞA'NIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

TRENDYOL Süper Lig'de son olarak deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın son haflarda yakaladığı çıkış dikkat çekiyor. Son 5 maçta 4 galibiyet alan İstanbul temsilcisi söz konusu maçlarda rakip ağları tam 13 kez havalandırmayı başardı.

ÜMRANİYE ÇORUM'U TEK GOLLE GEÇTİ

TRENDYOL 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren gol 34. dakikada Cavare'den geldi. Bu sonucun ardından konuk takım 27 puana yükselirken, evinde kritik bir puan kaybı yaşayan Çorum ise 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Çorum, Sakarya'ya konuk olurken, Ümraniye ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

OĞUZHAN'A HOFFENHEIM KANCASI

BORDO-MAVİLİLER'IN U16 takımında oynayan ve aynı yaş kategorisinde milli takım forması da giyen 16 yaşındaki Oğuzhan Ertem ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim oyuncunun yakın çevresine ulaşarak durumu hakkında bilgi aldı. Alman scoutların takip ettiği genç yetenek için önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a teklif yapılabileceği öğrenildi.

SON DAKİKADA VAZGEÇİLDİ

TRABZONSPOR'DA St. Truiden'de forma giyen Junior Eric Bocat transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncu tarafı Trabzonspor ile yaptıkları görüşmelerde varılan prensip anlaşması sonrası Belçika'da Trabzonspor'dan gelecek olan son onayı beklemeye başladı. Ancak Trabzonspor, yapılan görüşmelerin ardından futbolcuya geri dönüş yapmadı. Bocat'ın menajeri Chris Jeudy bir açıklama yaparak, "Eric Bocat bütün gece Trabzonspor'dan haber bekledi. Geri dönüş olmayınca büyük hayal kırıklığına uğradı." ifadelerini kullandı. Oyuncu da yaşanan durumun ardından sosyal medya hesabından siyah bir ekran ve kızgın ifadeler içeren bir emoji paylaştı.

AVCI BANA 'ÜÇÜNCÜ FORVETSİN' DEDİ

TRABZONSPOR'DA kadro dışı bırakılan Umut Bozok, "Trabzonspor, transferim konusunda Konyaspor ile anlaştı ama ben gitmeye zorladıkları bir yere gitmeyi reddediyorum" dedi. Bozok, "Kasım ayında Abdullah Avcı ile bir görüşmemiz oldu. Bana, Onuachu ve Enis'in arkasında 3. golcü konumunda olduğumu söyledi. O dönemde sakatlandım ve tedavi olmam gerekti ancak sakat numarası yaptığım düşünüldü"dedi.

BEŞİKTAŞ HER ŞEYE LAYIKTIR!

BEŞİKTAŞ Başkanı Hasan Arat, Muci transferi sonrası açıklamalarda bulundu. Arat, "Beşiktaş camiasına yeni sporcumuz Muci hayırlı olsun. Beşiktaş camiası her şeye layıktır. Bizler de bu göreve gelirken Beşiktaş'ın emrinde olduğumuzu söyledik. İnşallah güzel başarılara fırsat olur. Hocamızın güvendiği bir oyuncu. Samet Hocamız iki aydır üzerinde çalışıyordu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a" dedi. Muci transferi için konuşan İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise, "Çok uğraştık ama sonucu iyi oldu. Hayırlı olsun. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve PSG Başkanı Nasser Al- Khelaifi'ye çok teşekkür ederim" diye konuştu.

INSİGNE VE GRUJİC HAMLESİ

BEŞİKTAŞ Yönetimi, transferin son günde Lorenzo Insigne ve Marko Grujic için temaslarda bulundu. Siyah- Beyazlılar, iki yıldız ile maddi şartları uyuşmadığı için anlaşamadı. Kartal'ın sezon sonunda iki yıldız için yeni bir girişim daha yapacağı iddia edildi. 32 yaşındaki İtalyan yıldız Insigne'nin Toronto ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Sırp ön libero Marko Grujic'in de Portekiz ekibi Porto ile sözleşmesi 2026'da bitiyor.

SHELVEY İÇİN KIRAN KIRANA

İNGİLİZ basınında son derece çarpıcı bir haber yayınlandı. The Telegraph gazetesi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Rizespor'da kiralık oynayan ve bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan merkez orta saha Jonjo Shelvey'i yaz dönemi için radarına aldığını yazdı. Haberde, "Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, oyuncu ile ilgileniyor. Her ikisinin de Shelvey ile imzalamak için Avrupa'daki diğer kulüplerle mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı. İngiliz milli takımının eski yıldızı Süper Lig'de şu ana kadar etkileyici bir performans sergiledi. 18'i ilk 11'de olmak üzere 21 maçta forma giyen Shelvey, 1 gol, 2 asistle Çaykur Rizespor'un 5. sırada yer almasında önemli bir rol oynadı.

12 MAÇTA OYNADI

25 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek'in geçtiğimiz sezon başlayan yükselişi bu sezon zirve yaptı. 12 kez milli takım formasını giyen genç oyuncunun 1 golü bulunuyor.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

SÜPER Lig'de yarın Kadıköy'de Alaryaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren idman, dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Fenerbahçe, Alanya maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak ve kampa girecek.

FRED'İN AĞRISI KALMADI!

SAKATLIĞI sonrasında bireysel çalışmalara başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in ağrısının olmadığı ve durumunun iyiye gittiği bildirildi. Alanya ve Rize maçlarında forma giyemeyecek olan Fred'in Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği 21 maçın 20'sini kazanırken 1'inde berabere kaldı.

SON KARAR ÇAĞLAR&DJIKU

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor maçında savunmanın göbeğinde Çağlar Söyüncü&Djiku ikilisine görev verecek. Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Bonucci&Serdar ikilisine görev veren başarılı teknik adam, Alanya'ya karşı Antalya deplasmanında görev verdiği ikiliye dönecek. Bu arada Leonardo Bonucci'nin baldırında bir ağrı olduğu ancak ciddi bir durumunun olmadığı da gelen haberler arasında.

F.BAHÇE-ALANYA MAÇINI ÇAĞDAŞ ALTAY YÖNETECEK

SÜPER Lig'de 25. hafta hakemleri dün açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin yarın Alanyaspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçta Çağdaş Altay düdük çalacak. Liderin takipçisi Galatasaray'ın bugün Başakşehir'i konuk edeceği maçta Cihan Aydın görev yapacak. Trabzon- Hatay maçını Ali Şansalan, Kayseri-Beşiktaş maçını ise Kadir Sağlam yönetecek.

YİNE YENİDEN SERDAR DURSUN

FENERBAHÇE, Fatih Karagümrük'ten eski oyuncusu Serdar Dursun'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Açıklamada "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 32 yaşında ve 1.90 boyunda olan Serdar Dursun 2021/23 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve bu süre içinde 1 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

ZEMİN TARTIŞMASI

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda oynadığı maçtan çok, kötü zemin tartışıldı.18 Şubat'ta aynı statta Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapıp, karşılaşmanın başka bir statta oynanmasını talep edecek. Ancak; Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile yine bozuk zeminde oynadığı maçı örnek göstereceği ve Aslan'a bir ayrıcalık tanınmaması gerektiği görüşünü savunduğu gelen haberler arasında. Fenerbahçe yetkilileri, olası stat değişikliğinin pozitif ayrımcılığa gireceğini belirtirken, Galatasaray'ın başvurusu sonrası tartışmalar büyüyecek gibi görünüyor. Ankaragücü Basın Sözsücü Hüseyin Aytekin, "Stat bakımda. 10 gün sonra zemin düzelecek" dedi.

ASLANTEPE'DE ZORLU RANDEVU

SÜPER Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile karşılaşacak. RAMS Park'ta 19.00'da başlayacak maçı Cihan Aydın yönetecek. 63 puan ve averajla 2. sırada olan Cimbom, 8. sıradaki rakibi karşısında kazanırsa maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Sarı-Kırmızılılar'da Abdülkerim Bardakcı, Oliveira, Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ile milli takımdaki Serge Aurier oynayamayacak. Ayrıca şans verilirse Derrick Köhn de ilk kez Galatasaray formasını sırtına geçirecek.

ZAHA İLK 11'E DÖNÜYOR

BAŞAKŞEHIR karşısında 3 puan hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planı belli oldu. Sarı-Kırmızılılarda teknik heyetin bu sezonki jokerlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, Başakşehir maçında sol bek mevkisinde görev alacak. Ayrıca Cimbom'da hücum hattında attığı gollerle dikkati çeken ve Son iki haftada kulübede oturan Wilfried Zaha da yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

HALİL'İN ADRESİ HATAY

DEVRE arasında hareketli bir dönem yaşayan Galatasaray'da yeni bir ayrılık daha yaşandı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da bu sezon beklediği ölçüde süre alamayan Halil Dervişoğlu, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a kiralandı. Birçok kulübün listesinde bulunan ve Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un da resmen istediği futbolcunun, Hatay'da karar kıldığı ve sezon sonuna kadar Volkan Demirel'in çalıştırdığı takımda görev almak istediği belirtildi. Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Halil Dervişoğlu, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 20 maçta 4 gol atarken, 1 de asist katkısı sundu.

TEKLİF YOK BEN NE YAPAYIM?

ASLAN'DA futbol direktörü yardımcısı olarak görev yapan Ayhan Akman, oğulları Efe ve Hamza Akman'ın geleceği hakkında konuştu. Akman, "Ben babalıkla profesyonelliği ayırdım. Burada kimse torpille oynayamaz. Hamza'nın kontratı bu sezon bitiyor. Oynamadığı için ayrılmak istiyor. Zaniolo transferinde de Efe ve Yusuf Demir'in ön satın alma hakkını Galatasaray, Roma'ya verdi. Bu benden bağımsız bir konu. Hamza için Kopenhag ile kulüp bilgisi dahilinde görüştüm. 'Sezon sonu konuşalım' dedim. 'Hamza neden uzatmadı, Efe neden imzalamadı' sorularının muhatabı ben değilim. Çünkü ortada teklif yok. Kapıyı çalıp, çocuklarımı ne yapacaksınız mı diyeyim" açıklaması yaptı.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Ligde iç sahadaki son yenilgisini geçen sezonki Giresun maçında alan G.Saray, sonrasındaki 29 maçı kaybetmedi. Aslan bu süreçte 27 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İSRAİL'E OLAY PROTESTO

İRLANDA Kadın Basketbol Takımı, İsrailli bir oyuncunun 'antisemitizm' suçlaması üzerine Riga'da yapılan EuroBasket 2025 karşılaşma öncesi, maç önü formalitelerine katılmadı. Maçtan 2 gün önce İsrailli oyuncu Dor Saar, İrlanda takımına işaret ederek, "Oldukça antisemit oldukları biliniyor; bu bir sır değil. Belki bu yüzden de güçlü bir maç bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine İrlandalı oyuncular, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşma öncesindeki seremonide saha içinde hazır bekleyen İsrailli basketbolcuların aksine kenarda milli marşlarını okudu. Oyuncular ayrıca maç öncesi geleneksel seremoni kurallarına uymayarak İsrailli oyuncularla el sıkışmadı.

FİLEYE YENİ SPONSOR

BİNGO, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar resmi sponsoru oldu. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Böyle bir kurumla yol arkadaşlığı yapmak gururdur. Yanımızda oldukları için minnettarım" diye konuştu.

AÇILIŞI GALLER İLE YAPIYORUZ

ULUSLAR B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Milliler, 4. gruptaki ilk maçında 6 Eylül'de Galler ile deplasmanda karşılaşacak. Grubumuzda İzlanda ve Karadağ da yer alıyor.

KARAGÜMRÜK-PENDİKSPOR

SÜPER Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Pendikspor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

FENER PANA'YA TESLİM

THY EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaştı. İlk çeyrekte iyi bir oyun ortaya koyan temsilcimiz periyodu 21-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte hücumda etkili bir görüntü çizen Yunan ekibi karşısında skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe devre arasına 38-30'luk skorla geride gitti. Sarı-Lacivertliler'in İkinci yarıda geri dönüş çabalarına rağmen maçı kazanan takım 74-63'lük skorla Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos oldu. Ev sahibi 16. galibiyetini alırken Fenerbahçe ise 11. yenilgisini yaşadı.

ARDA GÜLER'E MÜJDELİ HABER

İSPANYA Ligi ekiplerinden Real Madrid'de gözler Girona ile oynanacak maç öncesi Arda Güler'in durumuna çevrildi. Takımda istediği kadar süre alamadığı için şikayetçi olan milli yıldızımız, bugünkü maçın kadrosuna alındı. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 18'lik yıldızı bu maçta oynatmayı düşündüğü belirtildi. Güler bu sezon 3 maçta sadece 76 dakika oynayabildi.