Lider Fenerbahçe Ankaragücü önünde yenik duruma düşmesine rağmen 3 puanı aldı!20 ve 32’de Cengiz Ünder’le rakibini avladı

SÜPER Lig'de liderliği bırakmak istemeyen Fenerbahçe, konuk ettiği Ankaragücü'nü geriye düşmesine rağmen devirmeyi başardı: 2-1. Maçın 12. dakikasında ev sahibi şoka uğradı. Cephas ceza sahası içinde Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. 13'te topun başına geçen Tolga Ciğerci, başkent ekibini öne taşıdı: 0-1. 20. dakikada beraberlik geldi. Cengiz Ünder'in ceza sahasına gönderdiği sert ortada, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün müdahale edemediği meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-1. 32'de Tadic'in şutu savunmadan döndü, Cengiz Ünder tamamladı: 2-1. 35'te Morutan'ın şutu, Livakovic'in de müdahalesiyle üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 42'de Krunic, 43'te ise Tadic gole yaklaştı ama olmadı. 53'te Dzeko'nun şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu. 89. dakikada Batshuayi'nin yay önünden şutunda, savunmaya da çarpan top Bahadır'da kaldı. 90+2'de Emre Mor ceza sahasına girdi ancak kaleciyi geçemedi.

LİGDE UZAKTAN BOMBALIYOR

FENERBAHÇE bu sezon golün her türlüsünü atıyor fakat rakip kaleyi uzaktan bombalamayı çok iyi başarıyor. Süper Lig'de attığı 61 golle en skorer takım olmayı başaran Fenerbahçe, bunların 9'unu ceza sahası dışından çektiği şutlarla kaydetti. Sarı-Lacivertliler, bu alanda 9 gol atan Kasımpaşa ile birlikte zirveye çıktı. Sarı-Lacivertliler'in ardında ise dünkü rakibi Ankaragücü bulunuyor. Başkent temsilcisi ise 8 gol attı. Sarı Kanarya'da uzaktan atılan gollerde Cengiz Ünder, Szymanski ve İrfan Can Kahveci gibi isimler ön plana çıktı.

BU MERT FORMAYI BIRAKMAZ

BU sezon Osayi Samuel'in arkasında kalan, Afrika Kupası başlayınca formayı kapan Mert Müldür, ilk golde asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de bu sezon 15'inci maçında 2. asistini yaptı. Osayi'nin ise 1 asisti bulunuyor.

SERİ 6 MAÇA ÇIKTI

BU sezonun ilk yarısında rakibini Ankara'da 1-0 yenen Fenerbahçe dünkü galibiyetle birlikte bu seriyi 6 maça taşıdı. Rakibine bu süreçte puan kaybetmeyen Kanarya, Şubat 1993 -Ekim 1996 tarihleri arasında elde ettiği 8 maçlık serinin ardından en uzun seriyi yakaladı. Başkent ekibi, Fenerbahçe'yi en son Şubat 2020 tarihinde sahasında 2-1 mağlup etmeyi

78 DAKİKADA 1 GOL

DÜN Ankaragücü önünde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri atan Cengiz Ünder, bu sezon Süper Lig'de 15'inci maçına çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, 7. kez fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, 548 dakika sahada kalırken, her 78 dakikada bir ağları sarsmayı başardı. Cengiz ayrıca Fenerbahçe'nin bu sezon 100 ve 101'inci gollerini atan isim olmayı da başardı. İlk haftalarda eleştirilerin odağında olan Cengiz Ünder, 2024 yılında çıkışa geçti.

MARSILYA'YA YAKLAŞIYOR!

2023/24'te Süper Lig'deki yedinci golünü Ankaragücü ağlarına gönderen Cengiz Ünder yükselişini sürdürüyor. Milli futbolcu en üst lig kariyerinde sadece 2021/22'de (Marsilya) daha yüksek bir sayıya ulaştı.