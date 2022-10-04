Emeklilikte yaşa takılanlara kademeli emeklilik! İlk etapta 1.5 milyon kişi...

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemede sona yaklaşılırken, ipuçları da geliyor. Son ipucunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu verdi. Buna göre; 3-4 milyon kişiye emeklilik yolu açılırken, ilk etapta şartları sağlayan 1.5 milyona yakın kişi aylığa kavuşacak. Sisteme girişler sonra da devam edecek. Yani EYT'liler kademeli emekli olacak. Bu da EYT'lilere bir süre sınırı getirilmeyeceğini ortaya koyuyor.



KİMLER KAPSAMDA?

Düzenleme 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olanları kapsıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup prim ve yıl şartını tamamlayanlara yasayla emeklilik yolunun açılması bekleniyor. SSK'lılar için Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5 bin prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor. 1999 yılında yasada getirilen şartlara göre de işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gerekiyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) prim gerekiyor. Yaş şartı kaldırılıp sadece prim ve yılı tamamlamak yeterli sayılırsa, söz konusu şartları sağlayanlar emekli olabilecek. Bu 2 kriteri sağlayamayanlar, şartları sağladıklarında emekli aylığına kavuşacak.



STAJYERLER KAPSAMA GİRECEK Mİ?

Geçmişte staj yaparak staj ve çıraklık sigortası ile prim yatıranların da EYT kapsamına alınması bekleniyor. Bu konuda yeşil ışık geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, stajda emeklilik sigortasının yapılmadığını belirterek, "Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Bir çalışma yaptırıyorum. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu soru da aydınlanmış olur" dedi. Beklenen olursa stajını 8 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar, borçlanma yaparak sigorta başlangıcını staj tarihi yapabilecek. Bu sayede EYT kapsamına girebilecek.

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