Emekliye %8 ek ödeme

Yaklaşık 12.3 milyon emekli bir yandan Ocak zammını beklerken, bir yandan da gelirini artıracak talepleri bekliyor. Emekliler, maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de oranın en az yüzde 8'e çıkarılmasını istiyor.
226 TL ARTIŞ
TÜED Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimiz, harcamalarıyla vergi ödeyen bir kesimdir. Vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme yüzdeleri, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak yüzde 8-9 oranlarına yükseltilsin" dedi. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde büyük artış yaşanacak. Maaşı 2 bin lira olan emekli aylık 80 lira ek ödeme alırken, bu tutar 160 ya da 180 liraya çıkabilecek. Oran yüzde 8'e çıkarsa SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin eline geçecek ek ödeme tutarı 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak. Bin 125 lira 59 kuruş maaş alan emeklinin ek ödemesi aylık 56,28 liradan 90,05 liraya çıkacak. Halen 5 bin 660 lira 77 kuruş olan en yüksek aylık için verilen ek ödeme de 226,43 liradan 452,86 liraya ulaşacak.
Emekliler Ocak ayında zamlı maaş alacak. Aynı anda ek ödemeler de artacak.
226 TL ARTIŞ
TÜED Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimiz, harcamalarıyla vergi ödeyen bir kesimdir. Vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme yüzdeleri, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak yüzde 8-9 oranlarına yükseltilsin" dedi. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde büyük artış yaşanacak. Maaşı 2 bin lira olan emekli aylık 80 lira ek ödeme alırken, bu tutar 160 ya da 180 liraya çıkabilecek. Oran yüzde 8'e çıkarsa SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin eline geçecek ek ödeme tutarı 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak. Bin 125 lira 59 kuruş maaş alan emeklinin ek ödemesi aylık 56,28 liradan 90,05 liraya çıkacak. Halen 5 bin 660 lira 77 kuruş olan en yüksek aylık için verilen ek ödeme de 226,43 liradan 452,86 liraya ulaşacak.
Emekliler Ocak ayında zamlı maaş alacak. Aynı anda ek ödemeler de artacak.