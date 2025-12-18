PODCAST CANLI YAYIN

Serdal Adalı'nın sözleri sonrası Rafa Silva için David Jurasek resti!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Rafa Silva hakkında yaptığı açıklamalar, Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı. Ünlü Portekizli gazeteci Vitor Pinto, siyah-beyazlı kulüpte yaşanan süreci sert sözlerle değerlendirdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Rafa Silva'nın durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Adalı, yıldız futbolcuyla sınırlı bir iletişim kurulduğunu belirterek sürecin belirsizliğine vurgu yaptı.

Adalı, Rafa Silva için şu sözleri dile getirdi: "Rafa Silva, Sergen Hoca ile yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kez Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı. Durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro veren alır."

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

PORTEKİZ BASININDAN SERT YORUM

Serdal Adalı'nın bu açıklamaları Portekiz'de de yankı buldu. Record gazetesinin direktör yardımcısı Vitor Pinto, Beşiktaş'taki Rafa Silva sürecini sert ifadelerle eleştirdi.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

"BU TAM ANLAMIYLA BİR DELİLİK"

Vitor Pinto, yaşananları değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Rafa'nın karakteri ne olursa olsun, süreci ne kadar zorlaştırmış olursa olsun, gelinen nokta tam anlamıyla bir delilik."

Portekizli gazeteci, Beşiktaş'ın Rafa Silva için 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğunu hatırlatarak, olası bir ayrılıkta kulübün maaş bütçesinden de 9 milyon euronun üzerinde tasarruf sağlayacağını dile getirdi.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

"24 MİLYON EURO HEDEFİ AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Vitor Pinto, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın ocak ayında ayrılması halinde toplamda 24 milyon euroluk bir kazanç hedeflediğini belirterek,
"Bu gerçekten akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.

David Jurasek (AA)David Jurasek (AA)

JURASEK DETAYI DA GÜNDEME GELDİ

Vitor Pinto, Beşiktaş'ın David Jurasek ile yolları ayırma isteğinin, Rafa Silva'nın transfer sürecinde Benfica'ya karşı bir koz olarak kullanılabileceğini öne sürdü.

Jurasek'in durumu hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Jurasek'in sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmesi var. Olası bir iade için Benfica'nın onayı şart. Benfica bu sürecin mutlaka parçası olmalı. Aksi halde Jurasek, sözleşmesi bitene kadar oynatılmadan maaş almaya devam eder."

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. 32 yaşındaki Portekizli on numara, bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

David Jurasek (AA)David Jurasek (AA)

JURASEK'TEN SKOR KATKISI GELMEDİ

David Jurasek ise siyah-beyazlı formayla bu sezon 16 karşılaşmada süre aldı. Portekizli sol bek, 964 dakika sahada kalmasına rağmen gol ya da asist üretemedi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Jurasek üzerinden yürüyen bu süreç, hem Türkiye'de hem de Portekiz'de yakından takip edilmeye devam ediyor.

