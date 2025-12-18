Serdal Adalı'nın sözleri sonrası Rafa Silva için David Jurasek resti!

Adalı, Rafa Silva için şu sözleri dile getirdi: "Rafa Silva, Sergen Hoca ile yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kez Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı. Durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro veren alır."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı , basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Rafa Silva 'nın durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Adalı, yıldız futbolcuyla sınırlı bir iletişim kurulduğunu belirterek sürecin belirsizliğine vurgu yaptı.

Rafa Silva (AA)

"BU TAM ANLAMIYLA BİR DELİLİK"

Vitor Pinto, yaşananları değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Rafa'nın karakteri ne olursa olsun, süreci ne kadar zorlaştırmış olursa olsun, gelinen nokta tam anlamıyla bir delilik."

Portekizli gazeteci, Beşiktaş'ın Rafa Silva için 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğunu hatırlatarak, olası bir ayrılıkta kulübün maaş bütçesinden de 9 milyon euronun üzerinde tasarruf sağlayacağını dile getirdi.