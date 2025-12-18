PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı

El Bilal Toure Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü (AA)

TFF'den şu açıklama yapıldı;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.12.2025 tarih ve 38 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezon müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT KAT C ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-GALATASARAY A.Ş.'nin, 13.12.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezon müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR 3. KAT TRİBÜN A3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-GÖZTEPE A.Ş.'nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KOCAELİSPOR Kulübünün, 14.12.2025 tarihinde oynananMISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 640.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜNÜ 329 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6-TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN KUZEY ÜST C, D VE TRABZONSPOR FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜNÜ K, J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,