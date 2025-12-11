Elan Ricardo Beşiktaş'a dönecek
Beşiktaş’ın geçen sezon transfer ettiği ancak forma şansı bulamadığı Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya’dan gelen haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda siyah beyazlılara geri dönüyor.
Beşiktaş'ın yaz döneminde 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Athletico Paranaense'ye kiraladığı Elan Ricardo için Brezilya ekibinin kararını verdiği belirtildi. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Athletico-PR, yüksek bulunan satın alma bedelini ödemeye yanaşmadı ve oyuncunun geri gönderilmesine karar verdi.
BREZİLYA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ
Sezon boyunca Athletico-PR formasıyla yalnızca 7 maçta görev yapan ve 1 gol kaydeden Elan Ricardo, Brezilya 2. Ligi'nde kendini kanıtlama fırsatını da değerlendiremedi. Odair Hellmann yönetimindeki takımda rekabetin yüksekliği nedeniyle ilk 11'e yerleşemeyen genç futbolcu, beklentilerin gerisinde kaldı.
TEKNİK VE FİNANSAL GEREKÇE YETERSİZ BULUNDU
RTI Esporte'un haberinde, Athletico-PR yönetiminin satın alma opsiyonunu kullanmak için hem teknik hem de finansal açıdan yeterli gerekçe görmediği vurgulandı. Kulübün bu nedenle sözleşme şartlarına sadık kalarak oyuncuyu Beşiktaş'a geri göndermeyi tercih ettiği bildirildi.
BEŞİKTAŞ'TA DA ŞANS BULAMAMIŞTI
Beşiktaş'ın Ocak 2025'te yaklaşık 1.9 milyon euroya transfer ettiği Elan Ricardo, gelecek vadeden bir scout hamlesi olarak görülse de Ole Gunnar Solskjaer döneminde forma giyme fırsatı yakalayamamıştı. Avrupa'da ispat fırsatı bulamayan genç orta saha, Brezilya macerasından da istediği sonucu elde edemeden İstanbul'a dönecek.