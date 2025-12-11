Elan Ricardo Beşiktaş'a dönecek

Beşiktaş'ın yaz döneminde 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Athletico Paranaense'ye kiraladığı Elan Ricardo için Brezilya ekibinin kararını verdiği belirtildi. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Athletico-PR, yüksek bulunan satın alma bedelini ödemeye yanaşmadı ve oyuncunun geri gönderilmesine karar verdi.

BREZİLYA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Sezon boyunca Athletico-PR formasıyla yalnızca 7 maçta görev yapan ve 1 gol kaydeden Elan Ricardo, Brezilya 2. Ligi'nde kendini kanıtlama fırsatını da değerlendiremedi. Odair Hellmann yönetimindeki takımda rekabetin yüksekliği nedeniyle ilk 11'e yerleşemeyen genç futbolcu, beklentilerin gerisinde kaldı.

Elan Ricardo (AA)

TEKNİK VE FİNANSAL GEREKÇE YETERSİZ BULUNDU

RTI Esporte'un haberinde, Athletico-PR yönetiminin satın alma opsiyonunu kullanmak için hem teknik hem de finansal açıdan yeterli gerekçe görmediği vurgulandı. Kulübün bu nedenle sözleşme şartlarına sadık kalarak oyuncuyu Beşiktaş'a geri göndermeyi tercih ettiği bildirildi.