Pablo Laso'dan farklı başlangıç! Zalgiris - Anadolu Efes: 64-87 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, EuroLeague normal sezonunun 16. haftasında Litvanya deplasmanında önemli bir galibiyete imza attı. Lacivert-beyazlı ekip, Zalgiris’i 87-64 mağlup ederek moral buldu.

Anadolu Efes'te yeni başantrenör Pablo Laso, takımıyla çıktığı ilk EuroLeague karşılaşmasında galibiyet sevinci yaşadı. Efes, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek rakibine şans tanımadı.

ÜÇ MAÇ SONRA GELEN ZAFER

EuroLeague'de üç maçlık galibiyet hasretine son veren Anadolu Efes, bu sonuçla sezonun 6'ncı galibiyetini elde etti. Zalgiris ise bu yenilgiyle birlikte bu sezon EuroLeague'de 7'nci kez sahadan mağlup ayrıldı.

MAÇIN PERİYOT SKORLARI

Karşılaşmanın ilk periyodunu Anadolu Efes 28-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte fark kapanırken, devreye 37-35'lik skorla girildi. Üçüncü periyotta yeniden vites yükselten lacivert-beyazlılar, son 10 dakikaya 63-51'lik üstünlükle girdi. Final periyodunda farkı açan Anadolu Efes, mücadeleyi 87-64 kazandı.

