PODCAST CANLI YAYIN

Liverpool Mohamed Salah ile görüşecek!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yıldız futbolcusu Muhammed Salah’ın geleceğiyle ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınına göre kulüp, Mısırlı oyuncunun durumu konusunda netlik kazanmak istiyor.

Giriş Tarihi:
Liverpool Mohamed Salah ile görüşecek!

Daily Mail'in haberine göre Liverpool'un sportif direktörü Richard Hughes, Muhammed Salah'ın menajeri Rami Abbas ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Söz konusu temasların, Salah'ın Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı kampında bulunduğu süreçte yapılmasının planlandığı aktarıldı.

SLOT'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

33 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, Premier Lig'in 15. haftasında oynanan maçın ardından verdiği röportajda teknik direktör Arne Slot ile ilişkilerinde sorunlar yaşadığını dile getirmişti. Salah, bu açıklamalarında forma şansı bulamamasından duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etmişti.

MISIR'I SON ANDA KURTARDI

Muhammed Salah, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başlayan Mısır Milli Takımı'nın ilk maçında da sahneye çıktı. Zimbabve karşısında 90+1. dakikada attığı golle takımına üç puanı kazandıran yıldız futbolcu, kritik anda sorumluluk aldı. Mısır, maç boyunca üstün oynamasına rağmen golleri son dakikalarda bulabildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN CİDDİ İLGİ

Haberde ayrıca Muhammed Salah'a Suudi Arabistan'dan da ciddi bir ilgi olduğu vurgulandı. Suudi Pro Lig CEO'su Omar Mugharbel'in daha önce yaptığı açıklamalarda, Salah'ın liglerine transferine sıcak baktıklarını dile getirdiği hatırlatıldı.

LIVERPOOL BELİRSİZLİĞİ GİDERMEK İSTİYOR

Liverpool cephesinin, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili oluşan belirsizliği ortadan kaldırmak adına menajer görüşmelerine büyük önem verdiği kaydedildi. Yapılacak temasların ardından Salah'ın kariyerine Liverpool'da devam edip etmeyeceği konusunda daha net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak?
Rezan Epözdemir'in "Maybach" oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Casper
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31'de "PAN-PAN" uyarısı verip 20.38'de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
11. Yargı Paketi: Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
D&R
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı!
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası