Liverpool Mohamed Salah ile görüşecek!

Daily Mail'in haberine göre Liverpool'un sportif direktörü Richard Hughes, Muhammed Salah'ın menajeri Rami Abbas ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Söz konusu temasların, Salah'ın Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı kampında bulunduğu süreçte yapılmasının planlandığı aktarıldı.

SLOT'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

33 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, Premier Lig'in 15. haftasında oynanan maçın ardından verdiği röportajda teknik direktör Arne Slot ile ilişkilerinde sorunlar yaşadığını dile getirmişti. Salah, bu açıklamalarında forma şansı bulamamasından duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etmişti.

MISIR'I SON ANDA KURTARDI

Muhammed Salah, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başlayan Mısır Milli Takımı'nın ilk maçında da sahneye çıktı. Zimbabve karşısında 90+1. dakikada attığı golle takımına üç puanı kazandıran yıldız futbolcu, kritik anda sorumluluk aldı. Mısır, maç boyunca üstün oynamasına rağmen golleri son dakikalarda bulabildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN CİDDİ İLGİ

Haberde ayrıca Muhammed Salah'a Suudi Arabistan'dan da ciddi bir ilgi olduğu vurgulandı. Suudi Pro Lig CEO'su Omar Mugharbel'in daha önce yaptığı açıklamalarda, Salah'ın liglerine transferine sıcak baktıklarını dile getirdiği hatırlatıldı.

LIVERPOOL BELİRSİZLİĞİ GİDERMEK İSTİYOR

Liverpool cephesinin, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili oluşan belirsizliği ortadan kaldırmak adına menajer görüşmelerine büyük önem verdiği kaydedildi. Yapılacak temasların ardından Salah'ın kariyerine Liverpool'da devam edip etmeyeceği konusunda daha net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.