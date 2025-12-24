Enes Ünal geri dönüyor! Transfer için karar verdi

Enes Ünal (Takvim Foto Arşiv) FORMA ŞANSI BULAMADI Buna rağmen Enes Ünal, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 6 maçta forma giyebildi ve toplamda 61 dakika sahada kaldı. Sınırlı süre alması, tecrübeli golcünün düzenli oynayabileceği bir takıma gitme isteğini güçlendirdi.

Enes Ünal (Takvim Foto Arşiv) HEDEF 2026 DÜNYA KUPASI Enes Ünal'ın en büyük hedeflerinden biri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'a formda bir şekilde katılmak. Bu nedenle daha fazla süre alabileceği ve kendini yeniden kanıtlayabileceği bir ligde oynamak istediği belirtiliyor.