Milli futbolcu Enes Ünal, sakatlıklar nedeniyle istediği etkiyi gösteremediği Premier Lig macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Bournemouth forması giyen 28 yaşındaki golcünün, ocak ayında İngiltere’den ayrılarak transfer yapma kararı aldığı öne sürüldü.

Enes Ünal geri dönüyor! Transfer için karar verdi

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre Enes Ünal, ocak transfer döneminde LaLiga'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Getafe'de sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcu, 2024 yazında 16,5 milyon euro bonservis bedeliyle Bournemouth'a transfer olmuştu. Ancak yaşadığı ağır sakatlık, Premier Lig kariyerine istediği gibi başlamasını engelledi.

AĞIR SAKATLIK SONRASI ZOR DÖNEM

Enes Ünal, 2025 Ocak ayında Bournemouth antrenmanında çapraz bağlarını kopardı. Ameliyat sonrası uzun bir rehabilitasyon süreci geçiren tecrübeli forvet, yaklaşık 9,5 ay sonra sahalara dönebildi.

GOLLE GERİ DÖNDÜ

Milli futbolcu, sahalara dönüşünü etkileyici bir anla taçlandırdı. Kasım ayında West Ham karşısında oyuna sonradan giren Enes Ünal, kısa sürede attığı golle takımına beraberliği getirdi ve formuna dair olumlu sinyaller verdi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Buna rağmen Enes Ünal, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 6 maçta forma giyebildi ve toplamda 61 dakika sahada kaldı. Sınırlı süre alması, tecrübeli golcünün düzenli oynayabileceği bir takıma gitme isteğini güçlendirdi.

HEDEF 2026 DÜNYA KUPASI

Enes Ünal'ın en büyük hedeflerinden biri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'a formda bir şekilde katılmak. Bu nedenle daha fazla süre alabileceği ve kendini yeniden kanıtlayabileceği bir ligde oynamak istediği belirtiliyor.

GETAFE İLE TEMAS VAR

Ocak ayında İspanya'ya dönmeyi planlayan Enes Ünal'ın, eski kulübü Getafe ile temas halinde olduğu iddia edildi. LaLiga'nın oyun tarzının kendisine daha uygun olduğunu düşünen milli futbolcu, ligi iyi tanımasının da avantaj olacağı görüşünde.

TALİPLERİ ARTIYOR

Enes Ünal ile ilgilenen kulüpler arasında Getafe'nin yanı sıra Girona ve Real Oviedo'nun da bulunduğu ifade ediliyor. Deneyimli forvetin, kariyerini yeniden yükselişe geçirmek için İngiltere defterini kapatmaya hazırlandığı belirtiliyor.

