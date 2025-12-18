Dayot Upamecano Bayern Münih'te kalabilir!
Bayern Münih’te sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dayot Upamecano hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransız savunmacının aldığı son karar, transfer iddialarını da yeniden gündeme taşıdı.
Sky Sport'un haberine göre 27 yaşındaki Dayot Upamecano, Münih'in lüks yerleşim bölgelerinden Grunwald'a taşınma kararı aldı. Bu adım, yıldız stoperin geleceğiyle ilgili önemli bir işaret olarak değerlendirildi.
AVRUPA DEVLERİYLE ANILIYORDU
Sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Upamecano'nun adı uzun süredir Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyordu. Fransız futbolcunun Bayern Münih'ten ayrılabileceği yönündeki iddialar, transfer piyasasında geniş yankı uyandırmıştı.
KIMMICH VE GORETZKA'YA KOMŞU OLUYOR
Upamecano'nun Grunwald'a taşınarak takım arkadaşları Joshua Kimmich ve Leon Goretzka ile aynı bölgede yaşamaya başlaması, Bayern Münih'te kalacağı şeklinde yorumlandı. Alman basını, bu tercihin oyuncunun kulüple bağlarını güçlendirdiğine dikkat çekti.
YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Haberde ayrıca Bayern Münih ile Dayot Upamecano arasında yeni kontrat görüşmelerinin devam ettiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bilgisi paylaşıldı. Yönetimin, savunmanın önemli isimlerinden biri olan Fransız oyuncuyu kadroda tutmak istediği vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 20 resmi karşılaşmada görev alan Dayot Upamecano, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 1 gol kaydetti. Tecrübeli stoperin geleceğiyle ilgili nihai kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.