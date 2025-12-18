Dayot Upamecano Bayern Münih'te kalabilir!

Sky Sport'un haberine göre 27 yaşındaki Dayot Upamecano, Münih'in lüks yerleşim bölgelerinden Grunwald'a taşınma kararı aldı. Bu adım, yıldız stoperin geleceğiyle ilgili önemli bir işaret olarak değerlendirildi.

AVRUPA DEVLERİYLE ANILIYORDU

Sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Upamecano'nun adı uzun süredir Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyordu. Fransız futbolcunun Bayern Münih'ten ayrılabileceği yönündeki iddialar, transfer piyasasında geniş yankı uyandırmıştı.

KIMMICH VE GORETZKA'YA KOMŞU OLUYOR

Upamecano'nun Grunwald'a taşınarak takım arkadaşları Joshua Kimmich ve Leon Goretzka ile aynı bölgede yaşamaya başlaması, Bayern Münih'te kalacağı şeklinde yorumlandı. Alman basını, bu tercihin oyuncunun kulüple bağlarını güçlendirdiğine dikkat çekti.