Chelsea’de öncelik orta saha

Telegraph'ta yer alan habere göre Chelsea, 2025 yaz transfer döneminde orta saha hattına en az bir takviye yapmayı hedefliyor. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, bu bölgedeki mevcut kadro derinliğinin yetersiz olduğu görüşünde.

MARESCA'DAN ORTA SAHA TALEBİ

Haberde, teknik direktör Enzo Maresca'nın orta sahadaki sakatlıklar nedeniyle zorlandığı vurgulandı. Romeo Lavia ve Dário Essugo'nun yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Maresca'nın zaman zaman Malo Gusto ve Reece James'i orta sahada kullanmak zorunda kaldığı belirtildi. Bu durumun, yaz transfer döneminde orta sahaya mutlaka takviye yapılması fikrini güçlendirdiği aktarıldı.

TRANSFER LİSTESİNDEKİ İKİ İSİM

Chelsea'nin orta saha için oluşturduğu aday listesinde iki dikkat çekici isim yer alıyor. Londra ekibinin, Manchester United forması giyen genç yıldız Kobbie Mainoo ile Crystal Palace'ın yükselen oyuncusu Adam Wharton'ı yakından takip ettiği ifade edildi.

YAZ DÖNEMİNDE HAMLE BEKLENİYOR

Chelsea'nin, sezonun tamamlanmasının ardından orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına somut adımlar atması bekleniyor. Enzo Maresca'nın talepleri doğrultusunda yapılacak transferin, takımın yeni sezon planlamasında kilit rol oynaması öngörülüyor.