Barcelona'nın hedefi Pau Torres

Barcelona’da savunma hattında yaşanan istikrarsızlık, transfer gündemini hareketlendirdi. Inigo Martinez’in Suudi Arabistan’a transferinin ardından sol stoper arayışına giren Katalan ekibinde, teknik direktör Hansi Flick bu bölgeye net bir takviye istiyor.

Barcelona'da savunma kurgusunda yaşanan sorunlar sonrası teknik direktör Hansi Flick, özellikle sol stoper pozisyonu için yönetime rapor sundu. Alman teknik adamın, topu oyuna sokma becerisi yüksek ve hava toplarında etkili bir savunmacı talep ettiği ifade ediliyor.

PAU TORRES BARCELONA'NIN RADARINDA

ESPN kaynaklı habere göre Barcelona'nın stoper adayları arasında Pau Torres öne çıkıyor. Hem pas kalitesi hem de fiziksel özellikleriyle dikkat çeken İspanyol savunmacının, uzun süredir kulübün takip listesinde yer aldığı belirtiliyor.

BARCELONA'YA DÖNMEYE SICAK BAKABİLİR

Barcelona, Pau Torres'i Villarreal forması giydiği dönemde de gündemine almış ancak transfer gerçekleşmemişti. İspanyol stoper, 2023 yılında yaklaşık 40 milyon euro bedelle Aston Villa'ya transfer olmuştu. Haberde, 28 yaşındaki oyuncunun Barcelona'dan gelecek ciddi bir teklif halinde yeniden La Liga'ya dönmeye sıcak bakabileceği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Bu sezon Aston Villa formasıyla 18 resmi maçta görev alan Pau Torres, gol ya da asist katkısı üretemedi. Tecrübeli savunmacının İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Barcelona'nın, transferin mali şartlarını değerlendirdikten sonra somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.

