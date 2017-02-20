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Sosyete aşkı

Sosyetik isimlerle yaşadığı aşklar hep hüsranla biten Irmak Atuk uslanmıyor. Son olarak Nuri Ensari ile evliliğin eşiğinden dönen manken, önceki gün ’nın doğumgünü partisinde işadamı Baran Kayhan’la yakınlaştı

Sosyete aşkı
Cemiyet dünyasının gözde ismi Hakan Sabancı, 26. yaş gününü önceki akşam yakın dostlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Genç işadamının ağabeyi Hacı Sabancı ile yaşadığı Kanlıca'daki 20 milyon dolarlık yalıda düzenlenen davetin detaylarıyla ikilinin anneleri Arzu Sabancı bizzat ilgilendi. Davetliler, Hakan Sabancı'nın kuzeni Faruk Sabancı'nın DJ performansıyla geç saatlere dek doyasıya eğlendi. Geceye sevgilisi Hacı Sabancı'nın davetlisi olarak katılan Özge Ulusoy'a meslektaşı ve yakın dostu Irmak Atuk da eşlik etti. Ulusoy, Atuk'u sevgilisi Hacı Sabancı'nın sosyetik arkadaşlarıyla tanıştırdı. Atuk, iddiaya göre gecede Sabancı'nın arkadaşı Baran Kayhan'la yakınlaştı.

BEKENSİR'LE KÖŞE KAPMACA
Partide samimi bir şekilde eğlendikleri konuşulan ikili, birbirlerini de hemen instagram'da takibe alıp paylaştıkları fotoğrafları beğendi. Ancak işin ilginç yanı ise aynı davette Atuk'un yıllar önce aşk yaşadığı sosyetik playboy Önder Bekensir'in de olmasıydı… Davette eski sevgilisiyle göz göze gelmemeye özen gösteren ünlü mankenin genç işadamı Baran Kayhan'la ilgilenmesi ise "Irmak'ın sosyete aşkı bitecek gibi durmuyor" dedirtti. Zira güzel model, 'in dışında sosyetik işadamları Yakup Pancar, Mahmut Aslan ve Nuri Ensari'yle de aşk yaşadı.


PİŞTİ OLDULAR
3 ay evli kaldığı sosyetik ikoncan 'dan 2008'de boşanan Önder Bekensir, daha sonra gönlünü Irmak Atuk'a kaptırmıştı. Bekensir'le Atuk, davette birbirlerine selam dahi vermedi.

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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