Sosyete aşkı

Sosyetik isimlerle yaşadığı aşklar hep hüsranla biten Irmak Atuk uslanmıyor. Son olarak Nuri Ensari ile evliliğin eşiğinden dönen manken, önceki gün Hakan Sabancı’nın doğumgünü partisinde işadamı Baran Kayhan’la yakınlaştı
Cemiyet dünyasının gözde ismi HakanSabancı, 26. yaş gününü önceki akşamyakın dostlarının katıldığı bir partiyle kutladı.Genç işadamının ağabeyi Hacı Sabancı ile yaşadığıKanlıca'daki 20 milyon dolarlık yalıda düzenlenendavetin detaylarıyla ikilinin anneleri Arzu Sabancıbizzat ilgilendi. Davetliler, Hakan Sabancı'nınkuzeni Faruk Sabancı'nın DJ performansıyla geçsaatlere dek doyasıya eğlendi. Geceye sevgilisi HacıSabancı'nın davetlisi olarak katılan Özge Ulusoy'ameslektaşı ve yakın dostu Irmak Atuk da eşlik etti.Ulusoy, Atuk'u sevgilisi Hacı Sabancı'nın sosyetikarkadaşlarıyla tanıştırdı. Atuk, iddiaya göre gecedeSabancı'nın arkadaşı Baran Kayhan'la yakınlaştı.
BEKENSİR'LE KÖŞE KAPMACA
Partide samimi bir şekilde eğlendikleri konuşulan ikili, birbirlerini de hemen instagram'da takibe alıp paylaştıkları fotoğrafları beğendi. Ancak işin ilginç yanı ise aynı davette Atuk'un yıllar önce aşk yaşadığı sosyetik playboy Önder Bekensir'in de olmasıydı… Davette eski sevgilisiyle göz göze gelmemeye özen gösteren ünlü mankenin genç işadamı Baran Kayhan'la ilgilenmesi ise "Irmak'ınsosyete aşkı bitecek gibi durmuyor" dedirtti. Zira güzel model, Önder Bekensir'in dışında sosyetik işadamları Yakup Pancar, Mahmut Aslanve Nuri Ensari'yle de aşk yaşadı.
PİŞTİOLDULAR
3 ay evli kaldığı sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın'dan 2008'de boşanan Önder Bekensir, daha sonra gönlünü Irmak Atuk'a kaptırmıştı. Bekensir'le Atuk, davette birbirlerine selam dahi vermedi.
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